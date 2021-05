Islamski dżihad zapowiada odwet. „Zbrodnicza agresja Izraela nie pozostanie bez odpowiedzi”

Islamski dżihad zapowiada odwet po wydarzeniach, które miały miejsce pod meczetem Al-Aksa. –Zbrodnicza agresja Izraela nie pozostanie bez odpowiedzi – zapowiedziano.

Przypomnijmy, że marsz z okazji Dnia Jerozolimy, w czasie którego tłumy Żydów mają przejść przez dzielnicę muzułmańską w Jerozolimie, ma się odbyć w poniedziałek pomimo ostrzeżeń ze strony urzędników, że ​​może to zaostrzyć sytuację we Wschodniej Jerozolimie, która już i tak jest najbardziej napięta od lat.

Marsz, który był tradycją religijnej młodzieży syjonistycznej przez ostatnie trzy dekady, zwykle przebiega przez Stare Miasto w Jerozolimie. Trasa, która zaczyna się w zachodniej części miasta, a kończy przy Ścianie Płaczu, dzieli się na dwie części: kobiety maszerują przez dzielnicę żydowską, a mężczyźni przez dzielnicę muzułmańską.

Izrael zdecydował zakazać Żydom wstępu na Wzgórze Świątynne we Wschodniej Jerozolimie obawiając się eskalacji po weekendowych napięciach w Jerozolimie. Z informacji, które napłynęły do nas do godziny 13 wynika, że w sumie rannych zostało blisko 300 Palestyńczyków.

Ponad 200 z nich trafiło do szpitala. Siedem osób jest w stanie ciężkim. Straty zanotowano także po stronie izraelskiej. Oficjalne źródła mówią o ponad 20 rannych funkcjonariuszach, z których trzech trafiło do szpitala.

Relację z wydarzeń we Wschodniej Jerozolimie możecie śledzić tutaj:

Islamski Dżihad zapowiada odwet

W odpowiedzi na wydarzenia na Wzgórzu Świątynnym pojawiło się oświadczenie partii politycznej United Arab List, która potępiła przemoc na Wzgórzu Świątynnym. – Potępiamy ataki na wiernych w meczecie Al-Aksa i błogosławimy odpornych wiernych – napisano w oświadczeniu.

„Wzywamy rząd Izraela do podjęcia działań i usunięcia funkcjonariuszy organów ścigania z terenu meczetu, a także do niepoddawania się ekstremistom, które pracują nad zmianą status quo i faktów dotyczących Al-Aqsa, która jest fundamentalnym miejscem dla muzułmanów” – podkreślono.

Tymczasem Islamski Dżihad już grozi odwetem i wzywa Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu i Jerozolimie do zwiększenia swojej obecności na ternie kompleksu Al-Aksa. – Zbrodnicza agresja Izraela na wiernych w meczecie Al-Aksa nie pozostanie bez odpowiedzi – zapowiada Islamski Dżihad.

Źródło: Haaretz