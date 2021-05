To się nigdy nie skończy?! Wirusolog: Czwarta fala jest praktycznie pewna

Czy to się nigdy nie skończy? Ekspertka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie twierdzi, że czwarta fala mniemanej pandemii koronawirusa jest praktycznie pewna, a to jak będzie wyglądała zależy w dużej mierze od nas, czyli tego jak chętnie się zaszczepimy.

W rozmowie z WP abcZdrowie prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska mówi o tym, że w okresie letnim epidemia wyhamuje, tak jak miało to miejsce w poprzednim roku. Dodaje jednak, że słoneczna pogoda i otwarta przestrzeń nie powinny usypiać naszej czujności.

Prof. Szuster-Ciesielska ostrzega także przed tym, że wirus może ulegać dalszym zmianom. – Mam nadzieję, że po naszych wakacyjnych wojażach nie przywieziemy żadnej „niespodzianki” – mówi.

Zdaniem wirusolog czwarta fala jest niemal pewna, jednak to jak będzie wyglądała zależy w dużej mierze od nas – czyli „odpowiedzialnego” zachowania w wakacje i ustawienia w kolejce po szprycę.

– Natężenie jesiennej fali z pewnością zależeć będzie od liczby zaszczepionych osób, w tym także ozdrowieńców – podkreśla profesor. Jak dodaje „jedna sprawa to jest skuteczność szczepionki wobec wariantów, a druga to mobilizacja społeczeństwa, jeśli chodzi o przystąpienie do szczepień”.

– Mam wrażenie, że te osoby, które były chętne do zaszczepienia, to właśnie to zrobiły, lub zamierzają w najbliższym możliwym czasie. Czy akcja szczepień będzie przebiegała tak samo intensywnie w okresie wakacyjnym, kiedy może powstać pozorne wrażenie, że wirus jest w odwrocie? Trudno powiedzieć – podkreśliła prof. Szuster-Ciesielska.

– Czwarta fala jest praktycznie pewna, ale jak będzie wyglądała, jaki będzie jej zasięg, to zależy od nas, naszej świadomości i powszechnego szczepienia, w tym również dzieci – dodała ekspertka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Źródło: portal.abczdrowie.pl