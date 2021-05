Od razu strzelać, łapanki na ulicach, trójki NCoviDe. Komentarze po propozycji doradcy premiera prof. Parczewskiego

Prof. Miłosz Parczewski, członek Rady Medycznej doradzającej premierowi ws. COVID-19, wystąpił z szokującą propozycją. Chce, by niezaszczepionych przeciwko koronawirusowi obowiązywała godzina policyjna oraz zakaz przemieszczania się pomiędzy województwami. Internet wrze.

Istnieje coraz większa obawa, że Polska zostanie ze szczepionkami jak Himilsbach z angielskim. Po tym, gdy początkowo ludzie tłumnie ruszyli po szczepionkę, a w majówkę stali w kolejkach nawet od 3 w nocy, z badań wynika, że kolejne (młodsze) roczniki niekoniecznie chcą się szczepić.

Wszyscy dookoła przekonują, że szczepienia przeciwko Covid-19 w Polsce są dobrowolne. Co i rusz pojawiają się jednak totalniackie pomysły, które mają sprawić, by zachować pozory dobrowolności, a w rzeczywistości pośrednio przymusić do zaszczepienia.

Takim pomysłem jest m.in. godzina policyjna dla niezaszczepionych i zakaz przemieszczania się pomiędzy województwami. Propozycję doradcy premiera Morawieckiego w ostrych słowach komentują internauci.

„Nawet Cezary Pazura ich nie przekonał?” – pisze Łukasz Foltyn, nawiązując do najnowszej reklamy słynnego „Kilera”.

„Wg badań ludzie otyli mają obniżoną odporność i dłuższe okno do transmisji, słabiej reagują na wakcynę Pfizera. Skuteczność wakcyn anty-C19 w zakresie transmisji jest ograniczona. Proszę ich karać za zbyt wysokie BMI i zmuszać do aktywności fizycznej. Logika zamordystów poraża” – pisze biolog Piotr Witczak.

„Za takie teksty w mediach powinno się skazywać ludzi z art. 189. § 1. – Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. – Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” – uważa Rafał Nowak.

Jedni wskazują, że to pomysły iście faszystowskie, inni – że to wykalkulowana gra ze strony lekarza na zyskanie rozgłosu

„Parcie na szkło jest. Przecież tylko po to oni mówią takie rzeczy” – pisze internauta.

„Ciekawe, jak to będą egzekwować? Obroże GPS dla niezaszczepionych? Kontrole WSZYSTKICH dróg wyjazdowych i pociągów? Łapanki?” – pyta.

Jest też seria wpisów przypominających, że prof. Parczewski jest na liście płac koncernu Janssen (producent szczepionki Johnson&Johnson), więc w przypadku wygłaszanych przez niego opinii może zachodzić konflikt interesów.

Tak tak szczepcie się.

Pan płaci Pan wymaga.https://t.co/g2R40Q4ZeM — Narodowo Obostrzeniowa Ada (@Ada26403560) May 14, 2021

A później pojawiaja się teorie o skorumpowanych lekarzach,spada zaufanie do nich, o zaufaniu do rządu nie wspominając. Tego typu sensacje nie pomagają. — Natalia Woalia ***** *** (@naticlunatic) May 14, 2021

„Kolejny, po Piekarskiej, geniusz z rady medycznej. Oni za nic nie odpowiadają, a takie wypowiedzi dowodzą, że czują się całkowicie bezkarni. Takich jak on premier tytułował najlepszymi z najlepszych. Aż strach pomyśleć jaki poziom prezentują ci trochę gorsi” – to kolejny z komentarzy.

„To wprost nieprawdopodobne i aż trudno uwierzyć że 80 lat temu w Niemczech ktoś mógł wymyślić dzielenie na ludzi i podludzi. Dziś, znając skalę zbrodni, nikt by się nie odważył. Nieprawdaż?” – i jeszcze jeden. Wybraliśmy tylko te łagodniejsze, nie zawierające słów powszechnie uważanych za nieparlamentarne.

Kpiąc z propozycji prof. Parczewskiego internauci prześcigają się w pomysłach, jakie mogą być następne totalniackie pomysły.

„Dodałbym jeszcze łapanki na ulicach” – skomentował Sławomir Mentzen. „Od razu strzelać!” – dodał Maciej.

„To może wprowadźmy od razu taką zasadę, że jak ktoś nie zaszczepi się na wszystko (między innymi meningokoki i pneumokoki), to nie ma takich samych praw, jak osoba zaszczepiona na wszystko, ok?” – pyta internauta.

„Albo może od razu pójdźmy pod przymus szczepień siłą, przecież to zbyt ważna kwestia żeby ludzie sami decydowali, a rząd wie najlepiej co dla ciebie dobre” – proponuje inny.

„Od siebie dodam, że można zaznaczać farbą domy osób, które się nie zaszczepiły i rzucać kamieniami w okna” – nawiązuje chociażby do „Nocy Kryształowej” kolejny z internautów.

„Ja proponuje, żeby takie osoby nosiły opaski na rękach z napisem „niezaszczepiony”. Oczywiście każde ściągnięcie opaski powinno być karane. Jak się bawić, to się bawić! Opornych polewać smołą i posypywać pierzem” – ironizuje komentator.

„Może powołacie trójki NCoviDe, które będą wyłapywać niezaszczepionych i skazywać na 10 lat łagru bez prawa do korespondencji?” – oto kolejny komentarz z Twittera.