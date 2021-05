Pogodowy armagedon! Burze i ulewy nie odpuszczą. Powodzie w wielu miejscowościach [FOTO/VIDEO]

W piątek we wschodniej części kraju prognozowane są burze, zaś na południu podczas burz mogą pojawić się opady gradu – przestrzega IMGW. Najcieplej będzie na Kujawach – 21 st. C. Lokalnie występują powodzie – przede wszystkim na Śląsku.

Jak informuje IMGW, w piątek we wschodniej połowie kraju spodziewane są burze, a im dalej na południe, tym większe będzie zagrożenie występowaniem gradu oraz wyższych prędkości wiatru.

W miejscu występowania burz spadnie do 20 mm deszczu, a prędkość wiatru może osiągnąć 70 km/h.

Nadal na większości obszarów będzie ciepło – od 12 st. C na krańcach północnych i południowych, przez 17-19 st. C na przeważającym obszarze kraju i do 21 st. C na Kujawach.

➡️W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze, szczególnie na wschodzie i w centrum

➡️W trakcie burz opady do 20 mm, porywy do 70 km/h, możliwy grad

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze, szczególnie na wschodzie i w centrum. W trakcie burz opady do 20 mm, porywy do 70 km/h, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 15°C do 20°C, tylko nad morze około 13°C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Setki interwencji strażaków

Ponad 500 razy interweniowali w czwartek strażacy w związku ze zjawiskami pogodowymi. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie śląskim – 301.

Strażacy informują, że jest tam ok. 90 zalanych posesji. W województwie małopolskim zanotowano natomiast 90 interwencji, a w dolnośląskim – 67.

Lokalnie występują powodzie.