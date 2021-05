Wiemy, co będzie obejmował Polski Ład. PiS ogłosi politykę, która już raz doprowadziła do katastrofy? [VIDEO]

– Cała Polska potrzebuje nowego impulsu, nowej nadziei – mówił lektor na krótkim nagraniu zapowiadającym sobotnią prezentację Polskiego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu PiS na okres pocovidowy. Czy PiS ogłosi politykę, która już raz doprowadziła do katastrofy – przed laty w USA?

„Nowy Ład” – to sformułowanie na myśl przywodzi katastrofalne w skutkach, wielkie socjalistyczne programy, które pojawiały się w czasie minionych kryzysów gospodarczych. Być może właśnie dlatego tuż przed premierą nazwa programu została zmieniona na „Polski Ład”.

Konwencja programowa – Polski Ład

W sobotę o godz. 10 rozpocznie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, na której zostanie zaprezentowany program. W piątek politycy ugrupowania zamieścili w mediach społecznościowych kilkunastosekundowe nagranie zapowiadające wydarzenie.

– Polskie rodziny, pracownicy, personel medyczny, rolnicy, my wszyscy. Cała Polska potrzebuje nowego impulsu, nowej nadziei. Już w sobotę 15 maja – Polski Ład – mówi lektor na nagraniu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Polski Ład ma się składać z następujących obszarów:

Planu na zdrowie, Uczciwej pracy – godnej płacy, Dekady rozwoju, Rodziny i domu w centrum życia, Polski – naszej ziemi, Przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek, Dobrego klimatu dla firm, Czystej energii – czystego powietrza, CyberPoland 2025, Złotej jesień życia.

Wielkie inwestycje

Premier Mateusz Morawiecki w środę podczas kongresu Impact’21 zapowiedział, że nowy program zostanie przedstawiony w ciągu kilku dni. – Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polską rodzinę, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego tam, gdzie został on nadwątlony przez Covid-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy – mówił.

Szef rządu zaznaczył, że „bardzo zasadniczym” czynnikiem w Polskim Ładzie będzie „inwestycja w człowieka” oraz czynnik społeczny, który określił jako „kluczowy”.

Katastrofalne skutki polityki państwa

Polityka jak największych państwowych inwestycji, którą w obliczu kryzysu prowadzi rząd PiS, doprowadzi do katastrofy. Istnieje popularny mit, że po Wielkim Kryzysie w USA to państwo, wielkie inwestycje pomogły wyjść na prostą. Jednak nic bardziej mylnego.

– Po raz pierwszy zostały jawnie odrzucone zasady laissez-faire, a zaakceptowane metody ingerencji rządu. (…) (Hoover – red.) zostawił Amerykę zupełnie zrujnowaną, pogrążoną w najdłuższym i najdotkliwszym kryzysie w dziejach – pisał w książce „Wielki Kryzys w Ameryce” Murray Rothbard.

– Na czym polegał problem? Teoria ekonomii pokazuje, że cykl koniunkturalny może być wywołany wyłącznie przez inflację stymulowaną przez rząd, a inflacjonistyczne i interwencjonistyczne metody mogą tylko przedłużyć i pogłębić kryzys – dodawał.

– To ingerencje rządu doprowadziły do niezdrowego boomu lat dwudziestych, a nowe metody Hoovera, polegające na zaawansowanym interwencjonizmie, zaostrzyły przebieg Wielkiego Kryzysu – podkreślał Rothbard. Niestety Polski rząd wybiera dokładnie tą samą drogę, co nie zwiastuje niczego dobrego.

