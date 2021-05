Kto będzie komentował Euro? TVP ogłosiła dwa nowe nazwiska

Niespełna miesiąc pozostał do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw Europy. W Polsce mecze transmitować będzie Telewizja Polska. Już teraz wiadomo, że do grona współkomentatorów dołączą Kamil Kosowski i Kazimierz Węgrzyn.

– Powoli i sukcesywnie będziemy odkrywać karty dotyczące naszych ekspertów, ale już dziś mogę potwierdzić, że na EURO do grona współkomentatorów dołączają do nas młodzi i zdolni do wszystkiego Kamil Kosowski i Kazimierz Węgrzyn. Witamy w Drużynie Marzeń – napisał na Twitterze Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.

Euro 2020. Gdzie obejrzeć?

Mecze Euro 2020 będą transmitowane w TVP w rozdzielczości 4K. Telewizja Polska uruchomi w tym celu nowy kanał. Będzie on dostępny również w ramach cyfrowej telewizji naziemnej. Oznacza to, że mecze w wysokiej rozdzielczości obejrzą nie tylko abonenci telewizji kablowych, ale za darmo także posiadacze dekoderów DVB-T. Spotkania będą transmitowane również w TVP Sport, TVP1 i TVP 2.

Euro 2020. Kiedy mecze?

Mistrzostwa Europy w piłkę nożną rozpoczną się w piątek, 11 czerwca o godzinie 21:00 meczem pomiędzy Turcją i Włochami. Finałowy mecz z kolei zaplanowano na niedzielę, 11 lipca.

Polacy swój pierwszy mecz rozegrają w poniedziałek, 14 czerwca. Zmagania biało-czerwonych rozpoczną się od spotkania ze Słowacją.

Źródło: TVP