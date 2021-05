Mamy mało czasu na zabezpieczenie majątku. PiS planuje błyskawicznie wprowadzić zmiany podatkowe zapowiedziane w „Polskim Ładzie”

„Ogłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany podatkowe mają wejść w życie od nowego roku” – podaje RMF FM. Co do ulg socjalnych i szerszego dostępu do opieki zdrowotnej, to te zmiany miałby pojawić się rok później. Tak wygląda plan wdrażania „Polskiego Ładu”, co dla wielu przedsiębiorców oznacza podwyżkę danin.

„Polski Ład” będzie wprowadzany stopniowo, ale pierwszym punktem jaki ma zostać urzeczywistniony, będą zmiany podatkowe.

„Likwidujemy szkodliwy, niesprawiedliwy i degresywny system podatkowy, a z drugiej strony podnosimy kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. Czyli 65 proc. emerytur, a także najniższa płaca będzie bez podatku” – wyliczał podczas prezentacji prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Kolejny mechanizm obniżenia podatków to podwyższenie drugiej stawki podatkowej. W tej chwili jest to 85 tys. zł rocznie, a będzie 120 tys. Jest to pierwsza podwyżka od 12 lat” – dodał.

RMF FM donosi, że te zmiany mają wejść w życie już od nowego roku. Mateusz Morawiecki i spółka ruszają z konsultacją ustaw podatkowych, które mają zostać uchwalone do końca listopada.

Nie wiadomo na razie co będzie zapisane w ustawach, ale po wstępnych deklaracjach rządzących szacuje się, że wszyscy przedsiębiorcy zarabiający na rękę poniżej około 4,5 tysiąca złotych niewiele zyskają, a wszyscy zarabiający więcej dużo stracą.

Co do umów cywilnoprawnych – te wraz z wprowadzaniem zmian mają zostać w pełni oskładkowane, a od kolejnego roku zlikwidowane.

Jak stwierdził Jacek Wilk z Konfederacji: „Nie ma mowy o żadnym obniżaniu podatków. To jest kłamstwo. To jest tylko zamiana pewnych podatków na inne podatki.”

Źródło: RMF FM