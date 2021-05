Budka wyrzuca ludzi z PO, ale oni nie chcą odejść. „Sprzeciwiamy się prywatyzacji PO”

Borysowi Budce ostatnio nie idzie. Nawet ludzi z partii, którą póki co jeszcze zarządza, nie udało mu się skutecznie wyrzucić.

Raś i Zalewski będą się odwoływać

– Jeśli chodzi o kwestie formalne, dalej się nic nie zmieniło, nie dotarł do nas formalny wniosek o usunięciu z partii i żadne uzasadnienie. Jedynym uzasadnieniem jest to, co Paweł otrzymał w rozmowie z sekretarzem Kierwińskim, a w zasadzie nie otrzymał. Otrzymał informację, że właśnie się uzasadnienie pisze. Podjęto decyzję, a potem pisano uzasadnienie. Państwu zostawiam ocenę tego, w jaki sposób się z nami obchodzono – mówił na konferencji prasowej w Krakowie Ireneusz Raś.

– Podjąłem decyzję, Paweł też, że będziemy się odwoływać do sądu koleżeńskiego, bo to jest jedyne ciało statutowe, które powinno tę sprawę ewentualnie rozstrzygnąć i wysłuchać zarówno nas, jak i pana Budki, Nitrasa i kolegów i rozstrzygnąć tę sprawę. Zapis, z którego skorzystał przewodniczący Budka, to przycisk atomowy, którego Platforma używała w sytuacji, gdy komuś stawiano grube zarzuty. Najczęściej też w pierwszym rzędzie podejmowano decyzję o zawieszeniu w prawach członkach. Teraz to było zamówienie polityczne, to pozbycie się pewnych rzeczy za to, że my w tej ostatniej debacie, utrudnionej przez covid, powiedzieliśmy parę słów, że nam się to nie podoba, że Platforma zjeżdża z 25% do 12% za czasów tego panowania przewodniczącego – dodał.

„Nie” dla skrętu PO w lewo

– Tak, podkreślę to jeszcze raz na krakowskim Rynku, nie chcę skrętu w lewo Platformy Obywatelskiej. To jest nieskuteczne. Teraz widać, że skręt na skrajne pozycje lewicowe jest dla Platformy niekorzystny. Z perspektywy nawet dzisiejszego oświadczenia Róży Thun widać, że nie tylko ja i Bogusław Sonik mieliśmy rację, żeby nie ustawiać się bokiem do KPO, tylko żeby go poprzeć, bo to są pieniądze rozwoje. A jak się chciało grać, to trzeba było tak to zakomunikować wyborcom, żeby oni to przyjęli. Jak widać po sondażach, nie przyjęli. Działanie wobec nas to ukrywanie swojej nieudolności. Mówię to wprost – mówił dalej Raś.

Da się jeszcze uratować Platformę?

– Dzisiaj debata wewnątrz Platformy, jeśli mamy utrzymać Platformę na pozycji formacji, wokół której będzie się budować blok, który wygra z PiS, bo taki jest cel w wyborach za dwa lata, to Platforma takich porażek [jak ws. FO] nie może ponosić. Trzeba dzisiaj mówić: Tak, jesteśmy na zakręcie. Trzeba głębokiej dyskusji, aby uratować ten projekt polityczny” – mówił Raś.

Budka musi odejść?

– Dzisiaj Platforma nie tworzy polityki dośrodkowej, która przyciągałaby ludzi. Ludzie od niej odchodzą. To jest fakt. Od czasu, kiedy pan Borys Budka został szefem partii, ludzie odchodzą. Bronisław Komorowski, były prezydent, postać symboliczna dla nas, powiedział, że już nie widzi w Platformie środowiska, z którym mógłby dalej prowadzić politykę. Przewodniczący Budka pyta się wiceszefa partii pana Trzaskowskiego, czy projekt, który realizuje, jest projektem wewnątrz Platformy, czy poza Platformą. Posłów wyrzuca się z partii, posłowie sami odchodzą. To jest obraz fatalny. To jest fatalny sygnał w szczególnym momencie, w którym PiS tworzy ułudę hojności, by przykryć korupcyjny charakter swoich rządów, żeby dostać legitymację do rządów autorytarnych – mówił na konferencji prasowej w Krakowie Paweł Zalewski.

– Jeżeli wysnuliśmy wniosek, że Borys Budka jest niedojrzałym przywódcą, jego przywództwo jest niedojrzałe i niedobre dla Polski, to dlatego aby Platforma odrodziła się jako siła, której ufają Polacy – mówił dalej.

Przypomnijmy, że w poniedziałek odejście z Platformy ogłosiła europosłanka Róża Gräfin von Thun und Hohenstein: