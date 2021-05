Zmieniają zdanie w sprawie szczepionki. Nowe wytyczne dla preparatu Pfizera

Według Europejskiej Agencji Leków (EMA) szczepionka przeciwko koronawirusowi firmy Pfizer/BioNTech może być przechowywana w lodówce znacznie dłużej niż wcześniej zalecano.

Jeszcze do niedawna, zdaniem samego producenta szczepionki przeciw koronawirusowi, preparat należało przechowywać w temperaturze od -80 °C do -70 °C. Do zwykłej lodówki fiolkę można było przełożyć najwcześniej na pięć dni przed jej użyciem. To powodowało problemy w logistyce i transporcie preparatu do wybranych punktów szczepień.

Zasady te więc zmieniono. Decyzją EMA, od teraz, nieotwarta fiolka Comirnaty, po wyjęciu z zamrażarki, może być przechowywana w lodówce w temperaturze od 2 do 8 °C do 31 dni.

EMA podała, że zmiana została zatwierdzona po dokonaniu oceny dodatkowych danych z badań stabilności. Agencja spodziewa się, że zmiana ułatwi obchodzenie się ze szczepionką w ośrodkach szczepień w całej Unii Europejskiej.

Nic nie wiadomo na temat zmiany technologii produkcji szczepionki. Mylono się zatem we wcześniejszych wytycznych czy obecnych?

To pokazuje jak nie do końca sprawdzony i przebadany produkt wpuszczono na rynek. Pół biedy, jeśli szczepić mieliby się wyłącznie chętni, na własne ryzyko. Gorzej, że do przyjmowania preparatu pośrednio zmusza się wszystkich, dając przywileje zaszczepionym.