Berkowicz: Miller zostałby wyrzucony ze Zjednoczonej „Prawicy” za prawicowe odchylenie

Trwa narodowa dyskusja po zapowiedzianym przez PiS Polskim Ładzie. Premier Morawiecki ruszył w objazd po Polsce, by zachwalać rządowe pomysły, tymczasem inni wzięli się za liczenie. I pokazują, kto straci, a kto ewentualnie zyska.

Rewolucja podatkowa w Polskim Ładzie w największym skrócie ma polegać na transferze pieniędzy od bogatszych do biedniejszych. Przy czym za tych „bogatszych” rząd uznał już osoby zarabiające na jednoosobowej działalności gospodarczej ponad 6 tysięcy złotych brutto. Dopłacą też przedsiębiorcy.

Największe zastrzeżenie budzi 9 proc. liniowa składka zdrowotna. Według założeń „Nowego Ładu” nie będzie możliwości jej odliczenia od PIT-u. Choć rząd chwali się obniżeniem innych podatków, w praktyce, doliczając składkę zdrowotną, oznacza to, że gros przedsiębiorców odprowadzi więcej pieniędzy pod przymusem do państwa.

Zauważył to były premier Leszek Miller. Przypomniał, że część wciąż obowiązujących ustaleń, korzystnych dla przedsiębiorców, wprowadził jego postkomunistyczny rząd. A teraz PiS chce tę „ulgę” (składka zdrowotna od początku była częścią podatku, którą odprowadzało się do ZUS) zlikwidować, czyli de facto podnieść podatek.

W 2003 roku mój rząd wprowadził 19 procentowy podatek dla samozatrudnionych, których w polskiej gospodarce jest około 1,8 mln osób. To rozwiązanie przetrwało wszystkie rządy, aż do dziś. Planowane podwyższenie składki zdrowotnej podniesie podatek do 28 procent.

— Leszek Miller (@LeszekMiller) May 17, 2021