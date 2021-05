„Nigdy nie będziesz szło samo”. Bo według lewicy aborcję mogą sobie zrobić kobiety, mężczyźni i baśniowe stwory LGBTXD

W Poznaniu (woj. wielkopolskie, Wielkopolska) pojawiło się graffiti z hasłem „nigdy nie będziesz szło samo”. Jest to znane feministyczne hasło przekształcone tak, by było neutralne płciowo.

Kiedyś na prawicy żartowano, że niedługo, gdy już nie będzie dało się rozróżnić kolejnych wariantów płci dostępnych w środowisku LGBT, niektórych jego przedstawicieli będzie trzeba określać przy użyciu zaimków nijakich.

Wtedy to były żarty, ale przyszedł rok 2020, a po nim 2021 i lewicowcy głoszący hasła o niezliczonej ilości płci, sami chcą, by się tak do nich zwracać.

Powstają nawet strony, które mają uczyć przedstawicieli ciemnogrodu, jak powinno się mówić do przedstawicieli kolejnych literek w niekończącym się skrótowcu LGBT…(∞). Pisaliśmy o tym:

Teraz okazuje się, że nawet feministyczne hasła należy poprawić, bo mogą być seksistowskie i cośtam-fobiczne. W Poznaniu powstało np. proaborcyjne graffiti, na którym zamiast hasła „nigdy nie będziesz szła sama”, które skandowały feministki podczas czarnych marszów, jest napis „nigdy nie będziesz szło samo”. Obok napisu natomiast narysowano jakieś szkaradztwo (czy to ten słynny „dżęder”?).

Graffiti zapewne ma zwrócić uwagę na to, że nie tylko kobiety przecież – według lewicy – mogą zachodzić w ciążę. A skoro tak, to nie tylko im dany – w idealnym dla lewicy świecie – byłby przywilej zabicia swojego dziecka.