Odszedł z Porozumienia. Teraz UJAWNIA: „Do końca tygodnia ZP może stracić większość”

Wiceprezes Porozumienia Robert Anacki także odchodzi z partii Jarosława Gowina. Twierdzi, że w najbliższych dniach koalicja rządowa może się rozpaść.

– Zatem i ja dołączam. Chciałem podziękować Prezesowi Jarosławowi Gowinowi oraz wszystkim przyjaciołom za współpracę i życzyć powodzenia w walce o wolność w wymiarze osobistym i gospodarczym. Przede mną ogromne wyzwania w wymiarze osobistym – zdrowia, a także biznesowe – uzasadnił swoje odejście Anacki.

W czwartek 20 maja z Porozumienia odszedł także poseł prof. Wojciech Maksymowicz. Oficjalnie klub PiS opuścił w połowie kwietnia, a teraz zmienił także polityczne barwy i od Gowina przeskoczył do Polski 2050 Szymona Hołowni.

Niedawno klub PiS opuścił Andrzej Sośnierz (pozostał w Porozumieniu i przystąpił do koła poselskiego Polskie Sprawy), a wcześniej chociażby Lech Kołakowski (teraz poseł niezrzeszony).

Aktualnie klub PiS liczy 231 posłów, czyli tylu, ile wynosi minimalna większość przy założeniu 100 proc. frekwencji podczas głosowania.

Anacki przewiduje, że w najbliższych dniach rządowa większość może się rozpaść. „Do końca tygodnia #ZP może stracić większość parlamentarną. No cóż zasłużenie! Pan Prezes Kaczyński powinien podziękować gnojowemu polskiej polityki Adamowi B. – o którym już niebawem Polska usłyszy wiele ciekawostek” – napisał Anacki.

Spór w Porozumieniu

Anacki na myśli miał zapewne Adama Bielana, który od kilku miesięcy gra na rozbicie Porozumienia. I nawet mu się to udaje, ale przy okazji może rozbić także rządową większość.

W czwartek na łamach „Super Expressu” Bielan udzielił wywiadu, w którym odniósł się do odejścia dwóch polityków z Porozumienia (Anacki i Maksymowicz) oraz groził Gowinowi utraty posady wicepremiera.

Polityk na uwagę dziennikarza, że większość parlamentarzystów Porozumienia stanęła po stronie Gowina, który przez to ma więcej szabel, odpowiedział: – Myślę, że to już jest nieaktualne. Opuściło go dwóch posłów, panowie Sośnierz i Maksymowicz i już z nim nie głosują. Jeśli straci tych szabel jeszcze kilka, to pewnie straci też stanowisko.

– Ja stwierdzam fakt: Gowin stracił kolejnych dwóch posłów w klubie, a uzyskał funkcję wicepremiera i ministra gospodarki mając 18 posłów. Dzisiaj ma ledwie połowę tego stanu – dodał Bielan.

Jeśli do utraty większości dojdzie, PiS może dobrać nieformalnych koalicjantów z Lewicy, czego świadkami byliśmy już kilkukrotnie. Ostatnio przy głosowaniu nad unijnym Funduszem Odbudowy (Zadłużenia). W blokach startowych czeka także Paweł Kukiz. Ostatecznie Jarosław Kaczyński może zdecydować się także na przyspieszone wybory.