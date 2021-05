Reset miejsc pracy. Światowe Forum Ekonomiczne usuwa tweet po burzy w sieci [SCREENY]

– Ankieta: Czy pracownicy będą musieli zaszczepić się COVID-19? #JobsReset21 – tej treści tweet z grafiką i linkiem do artykułu o tym samym tytule znalazł się na profilu Światowego Forum Ekonomicznego.

Survey: Will employees be required to get the COVID-19 vaccination? https://t.co/QKP92cRXmh #COVID19 #JobsReset21 pic.twitter.com/kJeG8aIfdG

I nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie to, że – jak donosi nationallife.com oraz wielu tweeterowiczów – pierwotnie opis badania był inny.

Wcześniej opis badania wyglądał następująco: „Przyjmij swoją szczepionkę na COVID-19 – w przeciwnym razie możesz ponieść konsekwencje ze strony swojego pracodawcy. #COVID19 #JobsReset21”.

Na potwierdzenie tego wielu Internautów zamieszczało screeny z uchwyconym tweetem, który został już usunięty.

– Światowe Forum Ekonomiczne Klausa Schwaba wzywa firmy do zwalniania niezaszczepionych pracowników w ramach „resetu miejsc pracy” i usuwa tweety po reakcji internautów – pisze użytkownik o nicku „Dr.G of the PFMPE™”.

NEW – Klaus Schwab's World Economic Forum urges companies to fire unvaccinated employees as part of "Jobs Reset," deletes tweet after online backlash.

The new redacted post’s comments were quickly filled with screenshots of the first, deleted tweet.#PFMPE pic.twitter.com/p5XJutqqHb

