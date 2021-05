Ofensywa Konfederacji. Korwin-Mikke: „Ruszamy w teren do walki z reżimem” [VIDEO]

Przedstawimy ofensywę programową i polityczną, która ma być odpowiedzią na zaproponowany przez Zjednoczoną Prawicę „plan propagandy” – zapowiedział poseł Konfederacji Robert Winnicki. Wcześniej ugrupowanie zapowiedziało, że 4 lipca przedstawi ofertę programową dla Polski, która będzie odpowiedzią na Polski Ład.

„Zjednoczony, a raczej podzielony obóz rządzący, ogłosił swój plan – nowy zestaw slajdów, nowy plan propagandy, który zamierza w Polsce wdrażać. To plan dzielenia Polaków, który nie zakłada solidarności narodowej, tylko rywalizację między grupami społecznymi” – oświadczył Winnicki.

Zapowiedział, że Konfederacja przygotowuje i przedstawi Polakom ofensywę programową i polityczną.

Winnicki: rządzący przygotowują kolejny zestaw slajdów, a nie realnych propozycji

„Tę ofensywę będziemy dedykowali wszystkim tym Polakom, którzy są zmęczeni dotychczasowym jałowym podziałem politycznym, tym Polakom, którzy zdają sobie sprawę, że rządzący przygotowują kolejny zestaw slajdów, a nie realnych propozycji, mających uzdrowić gospodarkę” – zapowiedział.

Według Winnickiego, podczas ofensywy programowej Konfederacji Wolność i Niepodległość Polacy uświadomią sobie, że „obóz rządzący ma puste szuflady” oraz że „na dotychczasowej scenie politycznej nie ma odpowiedniej konkurencji”.

„To Konfederacja jest jedyną realną merytoryczną opozycją, w przeciwieństwie do jałowości Platformy Obywatelskiej, w przeciwieństwie do tego, czym jest ruch (Szymona) Hołowni – przejściowy jak (Janusz) Palikot, czy (Ryszard) Petru – w przeciwieństwie do Lewicy, coraz bardziej zblatowanej z PiS-em, a w najważniejszych sprawach, jak lockdown, czy stosunek do suwerenności w ramach Unii Europejskiej, idący ręka w rękę z PiS-em” – powiedział prezes RN.

Korwin-Mikke: ruszamy w teren do walki z reżimem

Poseł Korwin-Mikke poinformował, że 4 lipca Konfederacja rusza w teren z programem – jak mówił – „walki z obecnym reżimem”.

„Przypominamy, że jesteście państwo okłamywani, że tutaj mamy jakąś tam ‚partię prawicową pod nazwą PiS’. PiS to jest po prostu owca, tylko przebrana w wilczą skórę. A my musimy pokazać wilcze zęby tym wszystkim, którzy oszukują Polskę, okradają Polaków, realizując dalej program ustalony przy Okrągłym Stole” – powiedział prezes Partii KORWiN.

„Obiecałem świętej pamięci Kornelowi Morawieckiemu, że obalimy te ustalenia Okrągłego Stołu i będziemy walczyli, żeby ludzie wreszcie zrozumieli, jak są oszukiwani przez ludzi z różnych odłamów socjalizmu, którzy się kłócą między sobą” – oświadczył.

Tuduj: kontra do nowego porządku

Poseł Krzysztof Tuduj (Ruch Narodowy) zapowiedział, że szczegóły planu będą prezentowane w najbliższym czasie. Zaznaczył jednak, że Polsce szczególnie jest potrzebna „odpowiedź na politykę PiS-u, którą był dramatyczny lockdown i sytuacja gospodarcza, w jakiej się znaleźliśmy”.

„W naszej ofercie będzie informacja, co mamy teraz robić w tym zakresie. Ponadto zaprezentujemy nasz sposób myślenia, naszą wizję Polski, w kontrze do tego nowego porządku, nowego ładu, który jak wydaje się jest tylko propagandowy i oparty o błędne założenia” – ocenił.

Tuduj przekonywał, że PiS prowadzi „politykę dzielenia”, a Konfederacja jest opozycją merytoryczną, która „nie opiera się tylko na mówieniu, że oni są źli”.

„Jedni mówią, że ci są źli, drudzy mówią, że tamci są źli. A my chcemy rozmawiać o rozwiązaniach i zaproponować Polakom wizję Polski, jaką ma prawdziwa zjednoczona prawica – sojusz sił ideowej, zjednoczonej prawicy” – powiedział poseł Konfederacji.