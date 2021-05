PiS zarżnie gospodarkę? Prawie 90 proc. przedsiębiorców przewiduje straty w efekcie tzw. Polskiego Ładu

Niemal 9 na 10 przedsiębiorców już wie, że zapowiedziane przez rząd zmiany w ramach tzw. Polskiego Ładu przyniosą im straty. Na „wielkim wale” stracą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, które i tak bardzo ucierpiały w związku z polityką lockdownową.

Z badania firmy inFakt wynika, że aż 87 proc. przedsiębiorców deklaruje, że zmiany w ramach tzw. Polskiego Ładu będą dla nich kolejnym obciążeniem. Najwięcej z nich, bo aż 85 proc. badanych, zadeklarowało, że wzrost kosztów spowoduje zmiana składki ZUS na obowiązkowe 9 proc., której to nie będzie można odliczyć od podatku. Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą państwu niemal 4 tys. zł więcej w skali roku.

Tylko 2 proc. badanych przewiduje spadek kosztów przeznaczonych na składkę zdrowotną. Tyle samo deklaruje, że w ich sytuacji nie zmieni to nic. 11 proc. natomiast nie wie jeszcze, jakie konsekwencje przyniosą wprowadzane zmiany.

70 proc. ankietowanych przedsiębiorców oświadczyło, że zdążyło, choćby pobieżnie, zapoznać się z planowanymi w ramach tzw. Polskiego Ładu zmianami. Jedna piąta zadeklarowała zaś, że zrobiła to bardzo dokładnie.

Przedsiębiorcy byli też pytani o ocenę kosztów, jeśli w życie wejdą zmiany w zakresie podatków dla firm, czyli podwyższenie drugiego progu podatkowego oraz tzw. podniesienie kwoty wolnej od podatku.

Aż 38 proc. badanych zadeklarowało, że zmiany te spowodują wzrost kosztów ich firm. 29 proc. zadeklarowało, że te czynniki nic nie zmienią. Z Kolei 23 proc. jeszcze nie wie, jakie będą konsekwencje takich zmian. Tylko 10 proc. zadeklarowało spadek kosztów.

Zdaniem dr Anny Czarczyńskiej z Akademii Leona Koźmińskiego, na zmianach stracą głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Podmioty te i tak poniosły już straty w wyniku polityki pandemicznej.

– To dzięki polskim firmom gospodarka nie stanęła mimo kolejnych lockdownów. To firmy poniosły koszty dostosowywania się do wyśrubowanych reżimów sanitarnych. Małe i średnie przedsiębiorstwa ucierpiały najbardziej przez obostrzenia i dziurawy system tarcz antykryzysowych – mówiła.

– Pojawiają się zapowiedzi kolejnego planu strategicznego, który bynajmniej nie uspokaja sytuacji, a raczej wprowadza element ryzyka wzrostu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ale też niepewności, że to jeszcze nie koniec nowości i że kierunek tych zmian bynajmniej nie jest wspierający. Jest to najgorszy możliwy moment, bo przecież właśnie teraz warto zacząć planować inwestycje i kolejne ekspansje na postpandemicznym, nieco wyposzczonym rynku – dodała dr Czarczyńska.

Niemal połowa badanych przedsiębiorców (48 proc.) deklaruje, że będą próbować obniżać koszty tzw. Polskiego Ładu poprzez optymalizację podatków. Z koeli 26 proc. zapowiedziało, że koszty rządowych pomysłów będą musieli ponieść klienci – podniosą ceny swoich produktów lub usług.

18 proc. badanych przedsiębiorców zadeklarowało zmianę w formie prowadzenia działalności (założenie spółki z.o.o.), 10 proc. przewiduje likwidację działalności, a 4 proc. jej zawieszenie.

– Jak widać, już na etapie zapowiedzi plan ten generuje impuls inflacyjny i ogranicza naturalną w sytuacji ożywienia koniunktury chęć rozwijania działalności gospodarczej – podkreślała Czarczyńska.

Ekspert wskazała jednak, że założenia tzw. Polskiego Ładu nie są ostateczne. Wskazała, że reakcje społeczeństwa i przedsiębiorców mogą sprawić, że rządzący zrezygnują z części szkodliwych rozwiązań.

– Jeszcze nie jest za późno. Widać, że pod presją społeczną udaje się wymusić modyfikacje szczegółowych rozwiązań, więc tym bardziej trzeba zabierać głos i walczyć o równe reguły gry i przewidywalność warunków. Chodzi także o ekwiwalentność podatkową, czyli zapewnianie przez państwo świadczenia usług publicznych na godnym poziomie bez marnowania naszych pieniędzy – oceniła.

Badanie przedsiębiorców przeprowadziła w maju 2021 roku firma inFakt na próbie 2303 osób.

Źródło: ceo.com.pl