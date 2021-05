Cejrowski ma prepozycję dla Czechów ws. Turowa

Wojciech Cejrowski, znany na cały świat polski podróżnik, skomentował w mediach społecznościowych porozumienie polsko-czeskie ws. kopalni Turów w Bogatyni (woj. dolnośląskie, Łużyce Górne).

Polacy wciąż prowadzą rozmowy ze stroną czeską ws. kopalni Turów. Czesi twierdzą, że działanie kopalni, która znajduje się w polskiej części Łużyc Górnych, tuż przy czeskiej granicy, negatywnie wpływa na środowisko naturalne w Czechach.

O sprawie informuje od samego początku:

Teraz do sprawy odniósł się Wojciech Cejrowski, słynny podróżnik z Kociewia. Według gwiazdora „Boso przez świat” – to Czesi powinni zapłacić Polakom, by rozwiązać konflikt.

– MAMY PŁACIĆ CZECHOM OKUP ?? 200.000.000 zł. !!! – nie dowierza podróżnik.

– JAK IM WODY OPADAJĄ TO ONI NIECH ZAPŁACĄ NAM ZA MODERNIZACJE, KTÓRE SĄ POTRZEBNE IM, A NIE NAM – proponuje Cejrowski.

Podróżnik ma jeszcze jeden pomysł na załagodzenie sporu:

– Albo.. niech kupią od nas cały węgiel z Turowa, teraz od razu – i wtedy to będzie ich węgiel, bo kupili, a my możemy grzecznie zamknąć kopalnię i nie wydobywać. Jeżeli Czechów stać na trzymanie węgla pod ziemią to ich sprawa – stwierdza.