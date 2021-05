Wygrana z PiS? Schetyna na to: „Niemożliwe”

Po stronie tzw. „totalnej opozycji” nie ma raczej optymizmu. Grzegorz Schetyna w rozmowie z Dariuszem Wieczorkowskim w Radiu Wrocław mówił o tym, że wygrana z PiS będzie bardzo trudna.

„Totalna opozycja” mierzy się ostatnio ze sporymi problemami. PO-KO coraz bardziej traci w sondażach. Formację już dawno wyprzedziła Polska2050 Szymona Hołowni. W siłę rośnie również Konfederacja. PiS nieustannie znajduje się na pierwszym miejscu w sondażach.

Politycy Platformy coraz mniej wierzą w realne szanse na zwycięstwo tej partii w wyborach. Nie w pojedynkę i nie z obecnym liderem – taki przekaz bije z szeregów PO.

W podobnym tonie w Radiu Wrocław wypowiadał się również były szef Platformy Obywatelskiej.

– Czy jedna partia wygra wybory z PiS-em, te najbliższe? Będzie to bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Uważam, że to jest kwestia mądrości tych, którzy będą składać, umawiać się na współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu, na zbudowanie koalicji. Mnie udało się zbudować Koalicję Obywatelską i Europejską, udało się zbudować pakt, który zwyciężył w Senacie. To jest droga, którą musimy wszyscy iść, mówię o politykach opozycji. A Platforma, jako największa partia, musi być liderem w tym projekcie” – mówił w rozmowie z Dariuszem Wieczorkowskim Grzegorz Schetyna.

Nic dziwnego, że politycy PO boją się samodzielnego startu. Sondaże są dla nich dramatyczne, o czym już pisaliśmy:

Źródło: Radio Wrocław