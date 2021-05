Broń w Teksasie jeszcze łatwiej dostępna. Tymczasem w Polsce PiS znów szykuje ograniczenia

Teksański parlament uchwalił właśnie przegłosował ustawę, która pozwoli mieszkańcom stanu nosić przy sobie pistolety bez posiadania odpowiedniego pozwolenia oraz spełnienia warunków związanych z jego uzyskaniem – informuje AP.

Co prawda ustawę musi jeszcze podpisać gubernator Gregg Abbot – polityk jednak już dawno wyraził poparcie dla wolnościowego przepisu, więc Teksańczycy nie mają powodu do obaw.

Przeciwko przyjęciu ustawy protestują przedstawiciele aparatu państwowego, który chciałby mieć monopol na posiadanie broni, czyli policjanci, oraz antywolnościowe lewicowe organizacje, które chciałyby ograniczenia naturalnego prawa Teksańczyków do obrony.

A w Polsce jak w…

\W Polsce sytuacja przedstawia się zupełnie inaczej niż w Teksasie. Stan Teksas wbrew naciskom Stanów Zjednoczonych – poszerza wolność Teksańczyków i umożliwia im korzystanie z prawa do obrony.

Na naszym podwórku to Unia Europejska, choć trudno w uwierzyć, „naciska” by zwiększyć Polakom prawo do posiadania broni, a polski rząd wykorzystuje tę sytuację, by te prawo jeszcze bardziej ograniczyć.

Chodzi o implementację do polskiego prawa dyrektywy Rady UE 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

O skandalicznej sprawie informowała Fundacja Ad Arma i my również opisywaliśmy ją szerzej: