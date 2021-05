Stanowski: nie pastwiłem się nad Jasiem Kapelą, choć tak to mogło wyglądać

Lewicowiec i autor z „Krytyki Politycznej, Jaś Kapela, był gościem Krzysztofa Stanowskiego w programie „Hejt Park”. Kapela wypadł tak źle, że internauci żartują, że gospodarz programu się nad nim pastwił. Stanowski postanowił to skomentować.

– Gdzieniegdzie natrafiłem na głosy, że się nad Jasiem – tak chce być określany – pastwiłem – pisze Stanowski na swoim FB.

– Hmm… Może finalnie taki był efekt, ale nie wiem, czy to moja wina. To mój gość zaczął od ataku na mnie w kwestiach związanych z przemocą wobec kobiet, co jest zarzutem dość chamskim i bolesnym, a potem okazało się, że nie umie w żaden sposób swoich zarzutów uargumentować – relacjonuje gospodarz programu.

– A jeszcze później okazało się, że nie umie uargumentować czegokolwiek. Być może nie była to kwestia intelektualna, tylko zdrowotna – bo w pewnym momencie chyba spadł mu cukier, skoro zlizał coś z dłoni – dodaje Stanowski.

Gospodarz „Hejt Parku” przyznaje, że nie rozumie dlaczego program wyszedł „dziwaczny, czy też używając modnych słówek – creepy”.

– Było to dla mnie trochę zaskakujące, bo przed programem mówiono mi, że Jaś to inteligentny i pyskaty koleś. No to sobie kombinowałem, co może powiedzieć i w jaki sposób ja mogę wówczas zripostować. Poczytałem jego artykuły z „Krytyki Politycznej” i o ile z wieloma się nie zgadzałem co do treści (a z kilkoma się zgadzałem), o tyle byłem pod wrażeniem stylu – bo Jaś naprawdę umie pisać, a jak ktoś umie pisać, to od razu ma u mnie plusa – uważa dziennikarz.

– Na żywo jednak olbrzymie rozczarowanie – nawet nie było jak się poprztykać. Moment, w którym ku mojemu zdziwieniu wziął rzucone niedbale sto złotych był dość smutnym podsumowaniem stanu, w jakim – jak się okazało – ten człowiek się znajduje. Pytanie, czy nie było to również podsumowanie całego środowiska, w jakim się obraca – podsumował.