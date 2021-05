Światowe Forum Ekonomiczne pod lupą. Przewidzieli wybuch pandemii? Teraz kreślą kolejny SCENARIUSZ GROZY

– Jest dużo pieniędzy do zarobienia i władzy do zdobycia poprzez wzbudzanie paniki. Wygląda na to, że niektóre organizacje się w tym wyspecjalizowały – tak program na temat najnowszej symulacji Światowego Forum Ekonomicznego zaczął redaktor australijskiego Sky News.

Cory Bernardi, gospodarz Sky News, omówił najnowszą symulację Światowego Forum Ekonomicznego. Jak zauważył, „pasuje do ich programu Wielkiego Resetu”.

Wielki biznes

W australijskim Sky News pojawił się kilkuminutowy materiał, który obnaża działania Światowego Forum Ekonomicznego. Gospodarz programu, Cory Bernardi, nie przebierał w słowach omawiając najnowszą symulację organizacji.

– Jest dużo pieniędzy do zarobienia i władzy do zdobycia poprzez wzbudzanie paniki. Wygląda na to, że niektóre organizacje się w tym wyspecjalizowały. Oczywiście mają też rozwiązania na te problemy, które – zupełnie przypadkowo – zwiększają ich moc – powiedział Bernardi.

Dziennikarz zauważył, że wiele z tych organizacji nie utrzymuje się dzięki prywatnym donatorom, ale żyje ze środków redystrybuowanych przez rząd, „oczywiście dla naszego własnego dobra”.

– Oczywiście problemy nigdy nie znikają, dostosowuje się je do okoliczności i tylko uzupełnianie ich (organizacji – red.) kont bankowych z czyichś pieniędzy pozwoli na uniknięcie totalnej katastrofy, która czeka nas wszystkich – kontynuował redaktor.

Jak zauważył, to „całkiem niezły biznes”. Bernardi stwierdził, iż w ten sposób, a więc poprzez nakręcanie paniki, buduje się politykę i wielki biznes również na tzw. zmianach klimatu.

– Niektóre organizacje mają wielkie wizje obrony środowiska, dzięki którym chcą ochronić nas wszystkich przed nami samymi – stwierdził.

Komunistyczna agenda

Bernardi przypomniał, że jedną z takich organizacji, która już oficjalnie głosi hasła Wielkiego Resetu, jest Światowe Forum Ekonomiczne. W największym skrócie chodzi o reset światowego kapitalizmu.

– Nigdy nie odpuszczają możliwości do głoszenia swej socjalistycznej agendy globalnego rządu – podkreślił. I dalej kontynuował, iż „pandemia popycha postępową politykę”, jednak jego zdaniem bardziej adekwatnym określeniem będzie „komunistyczną politykę”.

Bernardi stwierdził, iż agenda Światowego Forum Ekonomicznego jest „uderzająco podobna” do Manifestu Komunistycznego. Jak zauważył Światowe Forum Ekonomiczne jest bardzo wpływowe, w jego spotkaniach biorą udział ważni politycy, międzynarodowi biurokraci i miliarderzy.

Symulacja pandemii

Następnie Bernardi przypomniał „Event201”, czyli symulację globalnej pandemii wywołanej koronawirusem. Wydarzenie, które odbyło się w październiku 2019 roku, zorganizowało Centrum Bezpieczeństwa zdrowia Johns Hopkins, instytucja założona przez Fundację Rockefellerów, we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym (WEF) i Fundacją Billa i Melindy Gates.

Symulacja dotyczyła wirusa rozprzestrzeniającego się po świecie i zabijającego miliony ludzi. Zwalczenie koronawirusa – bo tak go wówczas nazwano – wymaga „globalnej koordynacji”. To „ćwiczenie” miało pokazać, w których obszarach niezbędna jest współpraca sektora prywatnego i państwowego, by zmniejszyć ekonomiczne i społeczne konsekwencje pandemii.

Przy „Event201” założono ekspansję koronawirusa odzwierzęcego. Najpierw miał się on przenosić z nietoperzy na świnie. Następnie ze świń na ludzi, by ostatecznie przechodzić z człowieka na człowieka. W rezultacie miałoby to doprowadzić do poważnej pandemii.

Projekt symulacji widnieje na stronie Światowego Forum Ekonomicznego i jest ciągle dostępny. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj:

Oczywiście scenariusz globalnej epidemii był kreślony od wielu lat. Przewidywania i reakcje na ewentualny wybuch pandemii umieszczano w licznych raportach, a także zaczęto ujmować to w sztuce, m.in. kręcąc na ten temat filmy fabularne.

Jak już w październiku 2019 roku podkreślali organizatorzy na potrzeby scenariusza wymyślono fikcyjną, acz naukowo wiarygodną, fabułę pandemii. Wyraźnie zaznaczono, iż nie było to prognozowanie.

W trakcie gry uczestnicy musieli zmierzyć się z podejmowaniem decyzji w sytuacji kryzysowych. Ćwiczenie składało się m.in. z hipotetycznych relacji medialnych, dyskusji oraz symulacji posiedzeń sztabów kryzysowych.

Wyłączenie światowej gospodarki

Bernardi opisuje kolejne oczywiście czysto hipotetyczne zdarzenie, na które szykuje się Światowe Forum Ekonomiczne. Skoro po poprzednich ćwiczeniach, bez planowania i przewidywania, tak szybko nastąpiła pandemia, to z podobnym czystym przypadkiem możemy mieć do czynienia i tym razem.

Tym razem chodzi o cyber-atak, który spowoduje „wyłączenie światowej gospodarki”. Dziennikarz australijskiego Sky News zauważa, że najnowsza symulacja wpisuje się w agendę Wielkiego Resetu.

– Wyobraźmy sobie, jak szybko rozpadłoby się społeczeństwo, gdyby z powodu cyberataku odcięto prąd, wodę, paliwo i inne niezbędne rzeczy – wskazywał Bernardi.

– Mielibyśmy nowego zbiorowego wroga, przeciwko któremu moglibyśmy się zjednoczyć, żądając oczywiście, by rząd nas wszystkich uratował – dodawał. To naturalnie wiązałoby się zapewne z kolejnym dodaniem rządowi kompetencji i oddaniem części wolności.

Zdaniem Bernardiego wydaje się, że Światowe Forum Ekonomiczne identyfikuje problemy, które później można rozwiązywać za pomocą „globalnej centralizacji władzy”.

– Wydaje się, że każdy problem zidentyfikowany i ich sojuszników w międzynarodowej biurokracji wymaga globalnej centralizacji władzy i podejmowania decyzji – powiedział.

Na koniec Cory Bernardi podsumował swe wystąpienie stwierdzając, iż „ta ostatnia symulacja zgrabnie pasuje do ich programu Wielkiego Resetu”.