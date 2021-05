W poszukiwaniu GLOBALNEGO OCIEPLENIA. Sommer: Czy to nie jest przypadkiem najzimniejszy maj od 10 tys. lat?

Ostatnie dni maja przyniosły w Tatrach ochłodzenie i opady śniegu. Szlaki w wyższych partiach gór przykryła warstwa świeżego śniegu. Warunki do wędrowania po szlakach są niekorzystne – ostrzega Tatrzański Park Narodowy (TPN). W całej Polsce pogoda też nie rozpieszcza. Do tzw. globalnego ocieplenia w majowym chłodzie odniósł się redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

Wysoko w Tatrach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Na Kasprowym Wierchu leży 44 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadło do -1 st. C.

„Na skutek intensywnych opadów deszczu, a wyżej śniegu, wszędzie jest bardzo mokro. W wyższych partiach Tatr na szlakach zalega starszy śnieg, który miejscami jest twardy, głównie w miejscach na ogół zacienionych, formacjach wklęsłych oraz pod graniami i ścianami” – czytamy w komunikacie TPN.

Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. TPN apeluje o niewchodzenie na tafle tatrzańskich jezior, ponieważ lód jest już w wielu miejscach bardzo cienki i z łatwością może się załamać.

Do majowej „zimnicy” odniósł się na Twitterze dr Tomasz Sommer. „Greta gdzieś się ukryła w mysiej dziurze, red. Wiech też milczy a zimnica ja trwała tak trwa. Czy to nie jest przypadkiem najzimniejszy maj od 10 tys. lat? Czy coś w tym stylu?” – napisał.

Greta gdzieś się ukryła w mysiej dziurze, red. Wiech też milczy a zimnica ja trwała tak trwa. Czy to nie jest przypadkiem najzimniejszy maj od 10 tys. lat? Czy coś w tym stylu? — Tomasz Sommer (@1972tomek) May 29, 2021

Do wpisu Sommera odniosła się meteoprognoza.pl oraz red. Wiech.

„Najzimniejszy maj od roku. Od roku 2020. Polecamy dobrą czekoladę mleczną, ma dużo lecytyny:)” – czytamy. Odpowiedź profilu podał Jakub Wiech. „Tyle w temacie, mili Państwo” – napisał triumfalnie.

Tyle w temacie, mili Państwo. pic.twitter.com/tqBfSJXyeq — Jakub Wiech (@jakubwiech) May 29, 2021

Przypomnijmy, że Tomasz Sommer niejednokrotnie toczył dyskusje z red. Wiechem na temat „globalnego ocieplenia” i zmian klimatu. Do ostrego starcia między dwoma panami doszło także na antenie telewizji wPolsce.pl.

– Oczywiście, że do zjawiska, które określa się mianem „globalnego ocieplenia”, i które jest prawdziwe lub nie, dossała się grupa polityków, a nawet można powiedzieć konglomerat polityczno-finansowy, który wykorzystuje to, żeby w oparciu o te ideologie zarobić grube pieniądze – mówił wówczas Tomasz Sommer.

Odpowiadając na pytanie o globalne ocieplenie Sommer stwierdził, że „nie ma na to dowodów”. – Oczywiście istnieją tzw. konsensus itd., ale ja bym odfiltrował z tych naukowców, którzy są fanami tych konsensusów tych naukowców, którzy biorą pieniądze od państwa – przekonywał.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykule poniżej.

Kilka dni temu redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u ogłosił także „prawo Sommera”: „jak jest zimno i mokro to mamy do czynienia z pogodą, jak jest gorąco i sucho to wtedy zaczyna się panoszyć klimat”. Podsumował w ten sposób „argumenty” drugiej strony klimatycznego sporu.

Ogłaszam prawo Sommera (jeśli nie byłem pierwszy, to proszę prostować): jak jest zimno i mokro to mamy do czynienia z pogodą, jak jest gorąco i sucho to wtedy zaczyna się panoszyć klimat. — Tomasz Sommer (@1972tomek) May 25, 2021

Źródła: PAP/Twitter/nczas.com