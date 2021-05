Poseł sikał podczas parlamentarnej wideokonferencji

W Kanadzie doszło do skandalu obyczajowego z sikającym posłem. Podczas obrad zdalnych poseł liberałów William Amos… sikał przy włączonej kamerze.

„Jestem głęboko zażenowany moimi czynami i nieprzyjemnościami, jakie mogły one sprawić każdemu, kto był ich świadkiem” – napisał na Twitterze poseł.

