Przełom maja i czerwca, a Polacy „żegnają się ze śniegiem”. Sommer: „Z globalnym ociepleniem coś poszło nie tak”

W poniedziałek i wtorek żegnamy się ze śniegiem. W tych dniach popada jeszcze wysoko w Tatrach. Będą to ostatnie śniegowe epizody – poinformowała synoptyk IMGW Ewa Karpińska.

„W poniedziałek spodziewamy się opadów śniegu w wysokich partiach Tatr – powyżej 1,5 tys. metrów” – powiedziała meteorolog z IMGW. Przypomniała, że w niedzielę spadło tam ok. 5 cm.

Naczelny „Najwyższego Czasu!” Tomasz Sommer potwierdza, że w górach zimowa aura i pyta o globalne ocieplenie.

„W Tatrach śnieg, w kotlinie 5 stopni. A mamy czerwiec za kilka godzin. Coś z globalnym ociepleniem ewidentnie poszło nie tak. Nawet komary ciągle się nie rozszalały. Czas na narodową akcję uwalniania dwutlenku” – napisał na Twitterze.

W poniedziałek w ciągu dnia może dopadać kolejne 5 cm. Do tego wysoko w górach spodziewane są burze oraz porywisty wiatr do 60 km/h.

Z poniedziałku na wtorek opady śniegu będą występowały już na wysokości powyżej 2 tys. metrów – raczej słabe, dające przyrost pokrywy śnieżnej od 1 do 2 cm. „Potem już śniegu się nie spodziewamy. To taki ostatni epizod śniegowy” – podkreśliła Ewa Karpińska.

Rano i przed południem w poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie dość pogodnie, wręcz słonecznie.

Więcej chmur i przelotny deszcz na południu i południowym wschodzie, czyli na południu Lubelszczyzny, w woj. świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. „To będą słabiutkie opady deszczu” – zaznaczyła Karpińska.

„Jeżeli chodzi o temperaturę, to czeka nas rześki poranek – ok. 5 stopni Celsjusza w centrum Polski, ok. 7 stopni nad morzem i 10 na południowym wschodzie” – wskazała.

W ciągu dnia temperatura będzie wzrastała i maksymalnie osiągnie na wschodzie i południu kraju wartość 15 stopni, ok. 18 – w centrum i ok. 20 – na zachodzie.

Ciepła pierwsza połowa czerwca

Wielkimi krokami zbliża się czerwcowy długi weekend, wielu planuje spędzić ten czas poza domem. Okazuje się, że jest spora szansa na aurę sprzyjającą grillowaniu, wyjazdom, spacerom czy wyprawom rowerowym. Wiele wskazuje na to, że wiosna zrewanżuje się za poprzednie tygodnie i końcówka tej pory roku będzie bardzo pogodna.

Maj nas nie rozpieszczał. Podobnie jak kwiecień był zimny i deszczowy. Globalne ocieplenie najwyraźniej zapomniało o Polsce. Jak będzie w czerwcu? Prognoza długoterminowa TUTAJ.