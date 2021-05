W czeluściach covidianizmu. Igrzyska Olimpijskie w Tokio z zakazem kibicowania, jedzenia i picia?

Czy tegoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio, przełożone z lata 2020, staną się symbolem „nowej normalności”? Japoński portal yomiuri.co.jp donosi o szokujących planach związanych z wytycznymi dla kibiców, którzy pojawią się na trybunach.

Przełożone z ubiegłego roku Igrzyska Olimpijskie w Tokio mają się rozpocząć 23 lipca. Jak na razie wiadomo, że Japonia nie wpuści kibiców spoza granic kraju, nie wiadomo jednak co z tubylcami.

IO odwołane po raz czwarty?

Igrzyska Olimpijskie powinny odbyć się już w 2020 roku, jednak ze względu na mniemaną pandemię po raz pierwszy w historii zostały przełożone. Wcześniej letnie IO trzykrotnie się nie odbyły w latach 1916, 1940 i 1944 – za każdym razem oczywiście ze względu na Wojnę Światową.

Tym razem zdaje się, że po rocznym opóźnieniu Igrzyska Olimpijskie dojdą do skutku, choć japoński związek zawodowy lekarzy apeluje do rządu o ich odwołanie. Zdaniem Naoto Ueyama, który stoi na czele związku, nawet bez udziału kibiców tak duża impreza może przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa i istnieje ryzyko powstania nowych mutacji.

– To trudne dla sportowców, ale ktoś musi powiedzieć, że igrzyska powinny zostać odwołane. Przedstawiliśmy rządowi żądanie (w tej sprawie), ponieważ uważamy, że pracownicy medyczni muszą zabrać głos – twierdzi Ueyama. Póki co nic nie wskazuje na to, by jego prośby miały zostać spełnione.

Zakaz kibicowania, jedzenia i picia?

Jak donosi japoński portal yomiuri.co.jp rząd rozważa projekt, który ma pozwolić na zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa podczas Igrzysk Olimpijskich. Po pierwsze do końca czerwca japoński rząd i Komitet Organizacyjny Igrzysk mają określić maksymalną liczbę widzów na obiektach.

Jednak główne filary to przede wszystkim wymóg okazania zaświadczenia o szczepieniu przeciw COVID-19 lub negatywnego wyniku testu. Ponadto na trybunach obowiązywać ma nakaz zakrywania ust i nosa, i nie będzie tu żadnego wyjątku, gdyż władze rozważają nawet więcej absurdalnych środków.

Do tych mają należeć zakaz jedzenia i picia na miejscu, a także de facto kibicowania. – Jedzenie, picie, głośne okrzyki i przybijanie piątek podczas oglądania zawodów są zabronione – donosi gazeta „Yomiuri Shimbun”.

Jak widać coraz szybciej wchodzimy w erę „nowej normalności”, w której ludzie nie tylko boją się siebie nawzajem, lecz w której także odbierany jest nam smak życia i radość z podstawowych czynności, takich jak kibicowanie swym ulubionym sportowcom.

Źródło: rp.pl/yomiuri.co.jp