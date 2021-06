Polacy niczego się nie nauczyli? Szokujące wyniki SONDAŻU

40,3 proc. badanych deklaruje oddanie głosu w wyborach na Zjednoczoną Prawicę (PiS, Solidarna Polska i Porozumienie), 22,9 proc. chce głosować na partię Szymona Hołowni – Polskę 2050, a 15,9 proc. na Koalicję Obywatelską. Tak wynika z sondażu IBRiS dla portalu Interia.

Na kolejnych miejscach znalazła się Lewica (SLD, Wiosna, Razem) z poparciem 9,4 proc. badanych oraz Konfederacja z poparciem 7,3 proc.

Progu wyborczego – według badania – nie przekroczyłoby PSL, na które oddanie głosu zadeklarowało 4,4 proc. badanych.

Z badania IBRiS dla Interii wynika, że w wyborach wzięłoby udział 46,4 proc. badanych, 50,8 proc. nie wzięłoby w nich udziału, a 2,9 proc. nie wie, czy poszłoby do urn.

Zdaniem prezesa zarządu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych Marcina Dumy, takie wyniki to efekt prezentacji przez PiS tzw. Polskiego Ładu. – Pewien wzrost odnotowało Prawo i Sprawiedliwość. Ale czy jest on taki, jak PiS by sobie życzył? Byłbym ostrożny. Nie mniej jednak jest to zachęta, by przejść z poziomu zapowiedzi do realizacji Polskiego Ładu. To może przynieść PiS-owi dalsze korzyści. Z innych badań wiemy, że część wyborców wyczekuje realizacji nowego programu – podkreślał prezes IBRiS.

W badaniu zapytano o oddanie głosu na poszczególne partie, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę. Sondaż przeprowadzono 28 maja br. metodą CATI (wywiady telefoniczne) na próbie 1100 dorosłych Polaków.

Rząd szerzy propagandę i przekonuje Polaków, że tzw. Polski Ład to podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz emerytury bez podatku do 2500 zł. W ocenie prof. Adama Mariańskiego, propozycje zawarte w nowym programie Zjednoczonej Prawicy „utrwalają, a w niektórych sytuacjach powiększają, niesprawiedliwe opodatkowanie równych dochodów”.

Źródła: PAP/interia.pl/nczas.com