Iran w ogniu. Najpierw największy okręt marynarki wojennej, teraz rafineria [FOTO/VIDEO]

Agencja AP podała, że czarny dym jest widoczny z centrum miasta oddalonego o 20 km od rafinerii Tondgujan Petrochemical Co, gdzie z pożarem walczą strażacy.

W ostatnich dniach temperatury w Teheranie sięgają 40 stopni C.

„Pożar zaczął się na rurociągu ze skroplonym gazem” – powiedział w telewizji państwowej przedstawiciel władz miejskich.

A massive fire broke out on Wednesday in an oil refinery near 🇮🇷 #Iran ’s capital, #Tehran . Thick plumes of black smoke billowing into the sky above the infrastructure site. pic.twitter.com/0CwaVOFvdn

Soon, they gonna blame #Israel or the #US for this! They will say #Mossad did it! But similar to all other catastrophic events of the past few days, this is against caused by incompetency of the authorities of the #Iran's Islamic Regime. They are burning the whole country! pic.twitter.com/AsMAd7PnPi

— Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) June 2, 2021