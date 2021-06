Minister Czarnek o segregacji sanitarnej w szkołach. Padła deklaracja

– Na pewno nie będziemy prowadzić segregacji w szkołach – mówił w RMF FM minister nauki i edukacji Przemysław Czarnek.

Minister nauki i edukacji, Przemysław Czarnek, był gościem w radiu RMF FM. Polityk mówił m.in. o akcji informacyjnej dot. szczepień w szkołach.

– Rozpoczynamy akcję informacyjną we wszystkich szkołach na temat tego, co dają szczepienia. Zalety szczepień będziemy przedstawiać rodzicom poprzez nauczycieli i na lekcjach wychowawczych – mówił.

„Będę zachęcał moje dzieci”

Minister powiedział w radiu, że jest wielkim zwolennikiem szczepień przeciw COVID. Sam również się zaszczepił.

– Szczepienia są dobrowolne i takie pozostaną, ale niewątpliwie fakt, że miliony Polaków zaszczepiły się sprawiły, iż możemy normalnie w szkołach funkcjonować. Mam nadzieję, że te argumenty trafią do rodziców – dodał podkreślając, że dzięki szczepieniom na COVID-19 w przyszłym roku nauka w szkołach ma szanse być prowadzona już wyłącznie w trybie stacjonarnym.

– Jestem tym, który zachęca do szczepień: sam się zaszczepiłem, moja żona się zaszczepiła, będę zachęcał też moje dzieci, żeby się zaszczepiły – dodał minister.

Segregacja sanitarna w szkołach

Na szczęście w Ministerstwie Edukacji nie rozważa się (według słów ministra) wprowadzenia do szkół segregacji sanitarnej, czyli podziału na dzieci zaszczepione i niezaszczepione.

– Nie ma żadnych pomysłów, aby wpuszczać do szkół tylko osoby zaszczepione, czy też, by do biblioteki (szkolnej) mogły wchodzić tylko osoby zaszczepione – mówił minister.

Źródło: RMF FM