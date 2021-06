Boże Ciało na ulicach polskich miast

Uroczystości Bożego Ciała i procesje odbywają się na ulicach większości polskich miast i wsi. W Warszawie uroczystości obywają się pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Procesja udaje się pod tradycyjne cztery ołtarze.

Procesja przechodzi ulicami Starego Miasta do katedry polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej.

Cztery ołtarze usytuowano przed kościołami: sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej, kościołem Ducha Świętego przy ul. Długiej, kościołem św. Jacka przy ul. Freta i Katedrą Polową Wojska Polskiego przy ul. Długiej.

W stolicy nie odbyła się jednak centralna procesja Bożego Ciała archidiecezji warszawskiej, co motywowano sytuacją epidemiologiczną. Swoją drogą na meczu Polska-Rosja we Wrocławiu zgromadziło się 20 tys. ludzi i jakoś to przełknięto.

Metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz uznał jednak, że tegoroczne procesje Bożego Ciała odbędą się w parafiach z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. W wielu innych miastach procesje odbywały się jednak niemal normalnie.

Boże Ciało na Wawelu, tłumy🙏💪 pic.twitter.com/voAWgE9Prr — Ian Pasiasty 🇵🇱✝️ (@Andrzej1906) June 3, 2021

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana w Polsce Bożym Ciałem, ustanowiona została dla całego Kościoła przez papieża Urbana IV w 1264 r. bullą „Transiturus”. Jest to święto ruchome, w Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa manifestuje obecność w Najświętszym Sakramencie Eucharystii prawdziwego, rzeczywistego i substancjalnego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

W 1263 r. wydarzyły się cuda eucharystyczne w Bolsenie i Orvieto. Widzenia miała św. Julianna z Cornillon (zm. 1258). Pan Jezus domagał się od niej ustanowienia specjalnego święta Eucharystii.

Jej powiernikiem był Jacques Pantaleon z Troyes, późniejszy papież Urban IV,. I to on bullą „Transiturus de hoc Mundo+” z 11 sierpnia 1264 r., ustanowił święto „Najświętszego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa”, a liturgicznym opracowaniem święta zajęli się dominikanie, w tym św. Tomasz z Akwinu.

Już na początku XIV w. procesje pojawiły się w Polsce i bardzo szybko nabrały dużego znaczenia w naszej religijności. W Polsce pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W Kościele unickim – wprowadził je synod zamojski w 1720 r.

Już pod koniec XIV w. w Kościele katolickim w Polsce święto Bożego Ciała było obchodzone we wszystkich diecezjach. Od końca XV w. udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

W trakcie procesji Bożego Ciała wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach, przy których następuje odczytanie fragmentu z czterech Ewangelii. 17 lutego 1967 r. Konferencja Episkopatu Polski zmodyfikowała obrzędy procesji, wprowadzając w całym kraju nowe modlitwy przy każdym ołtarzu oraz czytania Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią.

Procesja Bożego Ciała na Krakowskim Przedmieściu, 30 maja 1861 roku. #BożeCiało Foto: Karol Beyer pic.twitter.com/JraXcrZmRZ — Avanti (@Avanti_1989) June 3, 2021

Źródło: PAP