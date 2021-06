Semeniuk twierdzi, że inflacji nie ma. Wiceminister rozwoju nie dostrzega „ukrytego podatku”

Wiceszefowa resortu rozwoju, Olga Semeniuk, była gościem programu „Money. To się liczy”. Wiceminister została zapytana m.in. o rosnącą inflację. Stwierdziła , że problemu nie widzi, a w innych krajach Europy jest gorzej niż w Polsce.

Resort rozwoju nie martwi się pozwami przedsiębiorców. Pytana, czy ministerstwo przejmuje się chociaż rosnącą inflacją – „ukrytym podatkiem”, wiceszefowa resortu Olga Semeniuk odparła, że jej nie widzi.

– W jakim obszarze produktów widzimy tę wysoką inflację? Ponieważ wiele materiałów i wiele uwag ze strony opozycji w kontekście tej inflacji, szeroko rozumianej, jest zgłaszanych. Tylko ja bym chciała wiedzieć, czy na praktycznych przykładach takich już jako pragmatyk – dociekała.

– Energia w górę, prąd w górę, żywność w górę – wyliczał prowadzący.

Semeniuk jednak nie dawała za wygraną. – Panie redaktorze, możemy też mówić, że śmieci w górę i opłaty za wodę w górę i wtedy dotykamy bardzo drażliwego tematu współpracy z samorządami, próby stworzenia budżetu – bo 1/3 budżetu JST to są przychody własne i tutaj też możemy prowadzić szeroko rozumianą debatę – zboczyła z tematu.

Wiceszefowa rozwoju nie omieszkała również zakomunikować Polakom, jak mają dobrze. – Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ceny produktów, to w Europie i tak Polska plasuje się na jednym z niższych poziomów, a zarobki jednak, płaca minimalna, również pomimo pandemii, wzrosła. Tak samo stawka godzinowa minimalna, również. To są te środki finansowe, które skierowaliśmy na podwyższenie tego z budżetu państwa – przypomniała.

Nie zabrakło też socjalistycznej propagandy. – Tak samo różnego rodzaju programy społeczne, które przygotowywał rząd Prawa i Sprawiedliwości/Zjednoczonej Prawicy. Programy dla seniorów – dla osób starszych. Programy dla rodzin: pakiet 500+. To są wszystkie programy, które mają za zadanie po prostu odciążyć również finansowo rodziny, społeczeństwo – twierdziła.

– A tym samym proszę pamiętać, że te ceny w Polsce to nie są ceny, które wzrastają w sposób gwałtowny czy nagły na tle innych krajów europejskich. Wczoraj wyniki kolejne dotyczące bezrobocia – znowu zajmujemy pierwsze miejsce, trochę ponad 3 proc. bezrobocia w skali Europy, gdzie to bezrobocie sięga powyżej 7 proc. – mówiła dalej.

Prowadzący zwrócił jednak uwagę, że nikt tego nie kwestionuje, ale pytanie dotyczyło inflacji. Jak podkreślił, majowy odczyt wynosił 4,8 proc. rok do roku. – Czy przypadkiem w Ministerstwie Rozwoju nie zaczęliście się zastanawiać, co z tym zrobić albo nie zaczęliście się zastanawiać czy nie będzie gorzej, skoro gospodarka zaczyna pędzić, to czy inflacja też nie zacznie pędzić – dopytywał dziennikarz.

– Nie wydaje się panie redaktorze, żebyśmy mówili tutaj o zbieżności pomiędzy pędzącą gospodarką a pędzącą inflacją. Tak jak powiedziałam, ten wzrost nie jest gwałtowny na tle innych krajów europejskich – z uporem maniaka powtarzała Semeniuk.

Pani minister i rządowi przypominamy:

Czym jest inflacja?

Jak mawiał Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, inflacja jest to ukryty podatek, który można nałożyć bez ustawy. To dzięki niej rośnie minimalnie średnie wynagrodzenie, problem w tym, że rosną też ceny.

Z kolei Ludwig Von Mises wyjaśniał, że „kiedy rząd zwiększa ilość papierowych pieniędzy, rezultatem tego jest to, że siła kupna jednostki pieniądza zmniejsza się i skutkiem tego wzrastają ceny. To nazywa się inflacją”.

„Musimy pamiętać, że na długą metę możemy wszyscy umrzeć i na pewno umrzemy. Ale powinniśmy urządzić nasze ziemskie sprawy na krótką metę, w której mamy żyć, w najlepszy możliwie sposób. I jednym ze środków koniecznym do tego celu jest porzucenie polityki inflacyjnej” – przekonywał Von Mises.

Inflacja jest stanem korzystnym np. dla dłużników, jej przeciwieństwem jest deflacja – stan korzystny dla oszczędzających. Więcej na ten temat w filmiku poniżej:

Źródła: money.pl/wp.pl/nczas.com