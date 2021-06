Zwycięstwo Fijołka w Rzeszowie przesądzone? SONDAŻ nie daje szans rywalom

Na niecały tydzień przed wyborami prezydenckimi w Rzeszowie sytuacja zdaje się być jasna. Sondaże jasno wskazują, iż dojdzie do drugiej tury, a w niej – niezależnie od kontrkandydata – zwycięży Konrad Fijołek.

Już 13 czerwca odbędą się wybory uzupełniające na prezydenta Rzeszowa. Do walki o fotel prezydenta staną: Ewa Leniart, Konrad Fijołek, Marcin Warchoł oraz Grzegorz Braun.

Sondaż IBRIS

Najnowszy sondaż IBRIS przeprowadzony na zlecenie Radia ZET wskazuje, że gdyby głosowanie odbywało się w najbliższą niedzielę, wygrałby Konrad Fijołek.

Popierany przez Koalicję Obywatelską, Szymona Hołownię, Lewicę oraz PSL Konrad Fijołek uzyskał w sondażu 47 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się Ewa Leniart z wynikiem 23,6 proc.

Na podium znalazł się także Grzegorz Braun z poparciem rzędu 10,8 proc. Popierany przez byłego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, Solidarną Polskę oraz Porozumienie Jarosława Gowina Marcin Warchoł znalazł się na ostatnim miejscu z wynikiem 10,5 proc.

Zwycięstwo Fijołka w II turze?

To już kolejny sondaż, który wskazuje, iż zdecydowanym zwycięzcą pierwszej tury będzie Fijołek. Gdyby jednak sondażowe poparcie się sprawdziło, doszłoby do drugiej tury.

Rozkład poparcia w wyborczej „dogrywce” sprawdził IBRIS na zlecenie Radia Zet. Jak Konrad Fijołek poradziłby sobie w starciu z poszczególnymi kandydatami?

Gdyby przeciwnikiem Fijołka była Ewa Leniart, to kandydat popierany przez kilka opozycyjnych ugrupowań mógłby liczyć na 57,7 proc. głosów. Z kolei na jego kontrkandydatkę zagłosowałoby 31,7 proc. badanych.

Gdyby do drugiej tury wszedł Marcin Warchoł, to zwycięstwo Fijołka byłoby nieco mniej okazałe – mógłby on liczyć na 55,1 proc. głosów. Na byłego polityka Solidarnej Polski wskazało 31,1 proc. badanych.

Badanie wskazuje, że najmniej emocjonujący w drugiej turze byłby pojedynek z Grzegorzem Braunem. W takim starciu Fijołek mógłby liczyć na 60,1 proc. głosów, a kandydat Konfederacji na 16,8 proc.

Źródło: Radio ZET/wp.pl