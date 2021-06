Kolejna reprezentacja piłkarska nie klęka przed Murzynami. Zdecydowane oświadczenie uczestników Euro 2020. Co na to Polacy?

Węgierski Związek Piłki Nożnej (MLSZ) poinformował za pośrednictwem Twittera, że reprezentanci tego kraju nie będą klękać przed meczami Euro 2020.

Węgierski związek przekazał, że kibicuje walce z każdą formą nienawiści, ale nie chce upolitycznienia sportu.

Podstawowe wartości tego sportu to równość szans, szacunek dla kolegi z drużyny i przeciwnika. Piłka nożna mogła stać się najpopularniejszym sportem na świecie, ponieważ należy do wszystkich. Reprezentacja Węgier nie tylko we wszystkich przypadkach przestrzega międzynarodowych zasad i norm, ale także składa hołd wszystkim – przeciwnikom, i kibicom. MLSZ od lat walczy z wszelkimi formami nienawiści w ramach kampanii „Nienawiść to nie droga” – napisano w oświadczeniu.

Az UEFA és a FIFA szabályai nem engedik a politizálást a pályán és a stadionban, amit az MLSZ nem csak elfogad, de egyet is ért vele. A válogatott a mérkőzések előtt nem térdeléssel fogja kifejezni a gyűlölet bármilyen formájának elítélését.https://t.co/xE6TGtPV6I#csakegyutt pic.twitter.com/Qx1zOFxBO6 — MLSZ (@MLSZhivatalos) June 7, 2021

Jest to istotna deklaracja, bo w Europie istnieje spory podział na drużyny, które zachowują godność i te, które postanowiły przepraszać za… w sumie nikt nie wie co. Przedsmakiem tego co będzie działo się na zbliżających się mistrzostwach, był jeden z poniedziałkowych meczów towarzyskich.

Chorwaci nie klęknęli i tylko przyglądali się Belgom, którzy postanowili przyłączyć się do innych sportowców popierających rasistowski ruch BLM. Więcej na ten temat w linku poniżej.