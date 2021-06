Koszulki Ukraińców wywołały burzę dyplomatyczną. Ambasada USA chwali, a Kreml upomina się o Krym i krytykuje banderowskie zawołanie

W niedzielę szef Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej Andrij Pawełko poinformował, że ukraińska reprezentacja będzie występować na Euro 2020 w „nowym wyjątkowym stroju”. Na koszulce zamieszczono kontur mapy Ukrainy. Mapa obejmuje Krym, który Rosja zaanektowała w 2014 roku. Widnieje tam też hasło „Sława Ukrainie! Sława bohaterom!”.

Jak podkreśla BBC, nowy strój zaakceptowała UEFA, ale tą decyzją są oburzeni przedstawiciele rosyjskich władz i chcą jej cofnięcia.

Przedstawiony przez Ukrainę nowy strój reprezentacji na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej wywołał oburzenie strony rosyjskiej. Moskwę zbulwersowało to, że na koszulce zamieszczono kontury mapy Ukrainy – włącznie z zaanektowanym przez Rosję Krymem – i hasło „Sława Ukrainie!”.

Rzeczniczka MSZ w Moskwie Maria Zacharowa napisała w Telegramie, że „ukraińska reprezentacja w piłce nożnej na swoim stroju dołączyła terytorium Ukrainy do rosyjskiego Krymu”.

Odnosząc się do hasła „Sława Ukrainie! Sława bohaterom!”, stwierdziła, że to „kolejna próba państwowej kijowskiej propagandy umocnienia w społecznej świadomości hasła, które u wielu osób na Ukrainie i za jej granicami kojarzy się z Ukraińską Powstańczą Armią, Banderą i ich zbrodniami w latach II wojny światowej”.

Na sytuację związaną z nowym strojem reprezentacji zareagowała nawet ambasada USA w Kijowie. W mediach społecznościowych pochwalono nowy strój i zaznaczono: Krym to Ukraina.

Podoba nam się ich wygląd. Sława Ukrainie! – napisano w poniedziałek na profilu twitterowym ambasady USA w Kijowie.

🇺🇦 Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

🇺🇸 Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021