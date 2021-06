Węgrzy nie klękają przed Murzynami. Irlandczycy na kolanach przy burzy gwizdów [VIDEO]

Samo spotkanie czołowych reprezentacji europejskiego TOP-u nie wzbudziło tyle emocji, co przedmeczowe klękanie Belgów i stojących z godnością Chorwatów, którzy postanowili nie przyłączać się do klękania przed Murzynami. Gest ten oczywiście jest wyrazem poparcia dla rasistowskiego ruchu BLM.

Również węgierska federacja zapowiedziała, że jej piłkarze nie będą się ośmieszać w taki sposób na Euro 2020.

Związek przekazał, że kibicuje walce z każdą formą nienawiści, ale nie chce upolitycznienia sportu. – Kibicujemy walce ze wszystkimi formami nienawiści, ale nie chcemy upolityczniania sportu – przekazali we wtorkowym oświadczeniu przedstawiciele węgierskiej federacji.

– Podstawowe wartości tego sportu to równość szans, szacunek dla kolegi z drużyny i przeciwnika. Piłka nożna mogła stać się najpopularniejszym sportem na świecie, ponieważ należy do wszystkich. Reprezentacja Węgier nie tylko we wszystkich przypadkach przestrzega międzynarodowych zasad i norm, ale także składa hołd wszystkim – przeciwnikom, i kibicom. MLSZ od lat walczy z wszelkimi formami nienawiści w ramach kampanii „Nienawiść to nie droga” – czytamy stanowisko władz węgierskiej piłki.

Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju węgierscy piłkarze potwierdzili te zapowiedzi. Przed ostatnim sprawdzianem nie położyli się na murawie przed Murzynami, tylko stali i patrzyli na klęczących Irlandczyków z południa. Zawodnicy gości zostali wygwizdani przed kibiców zebranych na stadionie w Budapeszcie. Gospodarze skopiowali zachowanie Polaków z meczu z Anglią i stojąc z honorem, wskazali na nadruk – „RESPECT”. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0.

The Republic of Ireland's players were booed and jeered by some Hungary fans as they took a knee before kick-off in their friendly in Budapest. pic.twitter.com/15npHfKZcE

— Sky Sports Football (@SkyFootball) June 8, 2021