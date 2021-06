Rządowa agencja zwołuje pilne spotkanie. Setki przypadków zapalenia mięśnia sercowego u młodych ludzi po przyjęciu szczepionek Moderny i Pfizera

Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (CDC) zapowiedziało zwołanie „pilnego spotkania”, by omówić przypadki zapalenia mięśnia sercowego po przyjęciu szczepionek opartych na mRNA Pfizera i Moderny. Sytuacja dotyczy setek nastolatków.

CDC zorganizuje spotkanie z doradcami 18 czerwca. W ostatnim czasie oficjalnie zgłoszono 226 przypadków zapalenia mięśnia sercowego u nastoletnich mężczyzn po przyjęciu dwóch dawek szczepionki przeciw COVID-19.

Informacja w amerykańskich mediach wypłynęła krótko po tym, gdy Izrael poinformował, że bada przypadki powikłań po szczepieniu preparatem Pfizer. Wcześniej Europejska Agencja Leków ogłosiła, że otrzymała 107 zgłoszeń o zapaleniu mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko koronawirusowi.

CDC oświadczyło, że liczba przypadków zapalenia mięśnia sercowego jest znacznie wyższa niż oczekiwano. Jednocześnie podkreślono, że w stosunku do ogółu szczepień, są to nadal przypadki rzadkie.

Zapalenie mięśnia sercowego po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19

Spośród 226 oficjalnie zgłoszonych przypadków trzy osoby znajdują się na oddziale intensywnej terapii, 15 jest hospitalizowanych, a 41 ma ciągłe objawy zapalenia serca. Pozostałych 167 osób wyzdrowiało. Przypadki te dotyczą przede wszystkim nastolatków i młodych mężczyzn.

Łącznie do amerykańskiego systemu VAERS (system zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionek) od rozpoczęcia kampanii szczepień wpłynęły 573 zawiadomienia o zapaleniu mięśnia sercowego. 372 przypadki dotyczą preparatu Pfizera, a 201 – Moderny.

Ponad połowa zgłoszonych przypadków dotyczyła osób w wieku od 12 do 24 lat, co stanowi ok. 9 proc. podanych dawek w tej grupie wiekowej.

Większość przypadków wystąpiła w ciągu tygodnia od szczepienia, a niepożądanymi skutkami były ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.

Czym jest zapalenie mięśnia sercowego?

Zarówno zapalenie mięśnia sercowego, jak i zapalenie osierdzia są najczęściej wynikiem infekcji i / lub zapalenia wywołanego przez wirus. Ciężkie zapalenie mięśnia sercowego może prowadzić do niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca i nagłej śmierci. Oznaki i objawy zapalenia mięśnia sercowego to ból w klatce piersiowej, nieprawidłowe bicie serca (arytmia) i nieoczekiwana duszność. Wiele przypadków ustępuje samoistnie lub podczas leczenia, prowadząc do pełnego wyzdrowienia.

Zapalenie osierdzia (pericarditis) jest stanem często związanym z zapaleniem mięśnia sercowego. Obrzęk i stan zapalny dotyczą osierdzia, podobnej do worka struktury z dwiema cienkimi warstwami tkanki, które otaczają serce, aby utrzymać je we właściwym miejscu i pomóc mu prawidłowo funkcjonować. Zapalenie osierdzia może postępować i prowadzić do poważnych powikłań, w tym tamponady serca, która jest wynikiem zbyt dużej ilości płynu w osierdziu, co może spowodować gwałtowny, potencjalnie śmiertelny spadek ciśnienia krwi.

Innym powikłaniem zapalenia osierdzia może być przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia, gdy w osierdziu rozwija się sztywna, bliznowata tkanka, co wpływa na zdolność serca do kurczenia się. Objawy zapalenia osierdzia to ostry, przeszywający ból w klatce piersiowej, który pojawia się nagle; gorączka; słabość; trudności w oddychaniu lub duszność.

Źródło: Daily Mail/NCzas