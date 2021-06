37-latka urodziła dziesięcioraczki. Lekarze byli w szoku

Dziesięcioro dzieci na razy?! 37-latka z Republiki Południowej Afryki urodziła 7 chłopców i 3 trzy dziewczynki.

W RPA 37-letnia Gosiame Thamara Sithole urodziła dziesięcioraczki. Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że lekarze wykonujący USG doliczyli się tylko szóstki.

Pani Gosiame urodziła 7 chłopców i 3 dziewczynki. Jak twierdzi, rodziła w sposób naturalny.

37-latka pochodzi z miasta Thembisa. Pracuje jako kierowniczka w sklepie i już wcześniej urodziła bliźniaczki.

Szczęśliwa mama przyznaje, że ciąża była trudna. Skarżyła się na ból nóg i zgagę.

Pani Gosiame bała się, że dzieci nie przeżyją ciąży wysokiego ryzyka. Jednak wszystkie dzieci urodziły się całe i zdrowe.

Następne miesiące spędzą w szpitalu. Ojciec dzieci – Teboho Tsotetsi nie kryje radości z licznego potomstwa.

37-letnia Gosiame ma jeszcze jeden powód do radości. Kobieta pobiła dotychczasowy rekord, jaki ustanowiła 25-letnia Halima Cisse z Mali.

25-latka urodziła w maju… dziewięcioraczki. Również w jej przypadku lekarze byli zszokowany, gdy okazało się, że kobieta urodziła 9, a nie 7 dzieci, na co wskazywało USG.

Było to 5 dziewczynek i 4 chłopców. Cała 9 czuje się dobrze.

Również dla Cisse nie były to pierwsze dzieci. „Bóg obdarowuje nas dziećmi. To od niego zależy co się z nimi stanie. Wszechmogący wie co robi” – powiedziała 25-latka BBC.

