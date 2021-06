EURO 2020. Czeka nas cyrk? Już dziś Chorwacja zagra z Anglią. Jasne stanowisko obu drużyn

Już dziś, w niedzielę 13 czerwca o godzinie 15.00, Anglia zmierzy się na Mistrzostwach Europy z Chorwacją. Głównym tematem zainteresowania mogą nie być jednak kwestie sportowe, ale przedmeczowe zachowanie obu drużyn.

Ostatnim sprawdzianem reprezentacji Chorwacji przed EURO 2020 był mecz z Belgią. Mecz zakończył się skromnym zwycięstwem Belgów (1:0), jednak największe emocje wzbudził fakt, że chorwaccy piłkarze, w przeciwieństwie do swych rywali, nie klęknęli przed meczem.

Jedni klękną, drudzy nie

Do kuriozalnej sytuacji może dojść ponownie w niedzielne popołudnie. Klękanie w ramach poparcia dla rasistowskiej akcji Black Lives Matter stało się normą w angielskiej Premier League.

Z zapowiedzi, które miały miejsce przed rozpoczęciem turnieju wynika, iż także reprezentacja narodowa Anglii ma zamiar klękać przed meczami, z kolei Chorwaci nie mają się zamiaru przyłączać do tego gestu.

„Będziemy klękać”

5 czerwca Anglicy podejmowali w Middlesborough Austriaków. Przed meczem angielscy piłkarze uklękli, co spotkało się z niezadowoleniem części kibiców, którzy zaczęli gwizdać. Do sprawy odniósł się trener reprezentacji Gareth Southgate.

– Nie możemy udawać, że to nie miało miejsca, muszę porozmawiać z zespołem na ten temat – powiedział Southgate. – Niektórzy kibice chyba sądzą, że to polityczny manifest. To nieprawda, chodzi o wspieranie się nawzajem. Mamy czarnoskórych zawodników w drużynie stąd takie zachowanie.

– Będziemy klękać również podczas finałów mistrzostw Europy, to będzie nasz znak wzajemnego szacunku. Nie chcemy więcej o tym mówić, skupmy się na piłce – dodał trener reprezentacji.

„Nie będą klękać”

Z kolei Chorwaci już teraz zapowiadają, że klękać w meczu z Anglią nie będą. Chorwacka Federacja Piłkarska stwierdziła, że „zdecydowanie potępia wszelkie formy dyskryminacji”, ale uważa, iż „zawodnicy mają prawo do własnej opinii na te tematy, a także prawo wyboru, czy chcą się angażować w jakąkolwiek działalność”.

– Zawodnicy reprezentacji Chorwacji wspólnie zdecydowali przed meczem towarzyskim z Belgią, że nie będą klękać i z szacunkiem stali w ciszy podczas klękania swoich belgijskich kolegów – podkreślono.

– Chorwacka Federacja Piłkarska szanuje ich stanowisko w tej sprawie i nie będzie narzucać klękania jako obowiązku dla chorwackich piłkarzy, ponieważ ten gest nie ma żadnych symbolicznych powiązań z walką z rasizmem i dyskryminacją w kontekście chorwackiej kultury i tradycji – dodano.

Źródło: sport.onet.pl/theathletic.com