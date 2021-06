EURO 2020. Aktywista z Greenpeace’u posłał dwie osoby do szpitala. Lewacki happening zakończony skandalem [VIDEO]

Tuż przed rozpoczęciem meczu Francji z Niemcami nad stadionem w Monachium pojawił się paralotniarz. Chciał zamanifestować jakieś lewackie bzdury i wleciał na murawę.

Zanim jednak „bezpiecznie” wylądował, zaplątał się w linę kamery. Stracił kontrolę nad lotem i z dużym impetem przeleciał tuż nad głowami kibiców zasiadających na Allianz Arenie.

Kilka osób zostało poturbowane. UEFA potwierdziła, że w wyniku happeningu lewackiego aktywisty spod znaku Greenpeace dwie osoby wylądowały w szpitalu. Zostały trafione odłamkami sprzętu, który rozpadł się po zaplątaniu w linę.

Jak podaje The Guardian, o mało co nie ucierpiał także selekcjoner reprezentacji Francji oraz jego asystent. Didier Deschamps i Guy Stephan w ostatniej chwili wykonali jednak unik, dzięki czemu nie zostali trafieni ułamkami paralotni.

Francuski trener przez kilkanaście sekund trzymał się jednak za głowę. Arbiter meczu rozmawiał z Deschampsem i pytał, czy nie potrzebuje pomocy medycznej.

– Gdy robiłem unik, uderzyłem się głową w ławkę. Mam małego siniaka, ale to nic takiego. Mogło się jednak skończyć znacznie gorzej. Coś takiego nie powinno się wydarzyć – skomentował po meczu Deschamps.

Aktywista lewackiej organizacji swoim happeninigem chciał uderzyć w koncern Volkswagen – jednego ze sponsorów EURO 2020. Na spadochronie widniał napis: „Wyrzuć olej – Greenpeace”.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9

— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021