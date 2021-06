Wakacje 2021. To będzie hit wśród polskich turystów? Europejskie państwo kończy z testami koronawirusa

Kolejne europejskie państwo żyjące z turystyki luzuje zasady wjazdu na swoje terytorium. Czy Cypr stanie się tym samym wakacyjnym hitem?

Cypr ogłosił, że od 17 czerwca przy wjeździe na wyspę nie będzie wymagany certyfikat szczepień ani patyk w nosie, zwany potocznie testem na koronawirusa.

Cypr bez testu na koronawirusa

Władze cypryjskie zaliczyły Polskę do kategorii zielonej (dotychczas Polska była w pomarańczowej) państw ze względu na niski poziom zakażeń koronawirusem. W tej grupie Cypr nie wymaga od wjeżdżających turystów testów.

Dla turystów z Polski oznacza to, że nie będzie już konieczne okazanie przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed rozpoczęciem podróży. Dotyczy to wszystkich podróżujących, nie tylko zaszczepionych.

Żeby jednak nie było zbyt kolorowo, przed wejściem na pokład samolotu trzeba będzie wypełnić specjalny formularz na tej stronie. Mimo to Cypr jawi się jako jeden z bardziej liberalnych krajów w kwestii koronarestrykcji dla turystów. Może stać się wakacyjnym hitem wśród Polaków.

Inne zasady wjazdu do Grecji. Można zrobić tańszy test

Także Grecja ogłosiła, że zmienia zasady wjazdu dla turystów. Państwo Afrodyty dołączyło do unijnego programu paszportów covidowych. Oznacza to, że do Grecji bez konieczności odbywania kwarantanny mogą wjechać osoby w pełni zaszczepione, ozdrowieńcy z odpowiednim zaświadczeniem lub osoby z negatywnym wynikiem testu PCR.

Ta ostatnia regulacja ulegnie modyfikacji. Osoby niezaszczepione, zamiast testu PCR będą mogłyby wykonać test antygenowy. To tak zwany „szybki test”, który jest zdecydowanie tańszy. Za PCR trzeba zapłacić od 400 złotych wzwyż. Test antygenowy to koszt rzędu kilkudziesięciu złotych.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy testy antygenowe zostaną oficjalnie dopuszczone przy wjeździe do Grecji. Wprawdzie ogłosił to już Harry Teocharis, tamtejszy minister turystyki, ale zaznaczył, że konkretna data zostanie ogłoszona w najbliższych dniach.