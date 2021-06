EURO 2020. Lewactwo zawyło. Baner na meczu Węgrów wywołał wściekłość [FOTO]

Transparent, który pojawił się na trybunach podczas meczu Węgry – Portugalia, wywołał wściekłość lewactwa. Raport w tej sprawie trafił już do UEFA.

UEFA otrzymała raport ws. transparentu, który pojawił się na trybunach Puskas Areny w Budapeszcie, podczas meczu Węgrów z Portugalią. Transparent został uznany za homofobiczny.

Mecz Węgry – Portugalia

Węgrzy zmierzyli się z Portugalią we wtorkowe popołudnie. Mecz od razu przykuł uwagę, między innymi dlatego, że Puskas Arena jest jedynym obiektem, na którym dopuszczono podczas Mistrzostw Europy zapełnienie całego stadionu.

Sam mecz był ciekawy i wyrównany, przynajmniej do 84. minuty. Wówczas Portugalczycy strzelili pierwszą bramkę, a później już poszli za ciosem. Ostatecznie mecz skończył się zwycięstwem obrońców tytułu 3:0.

Jednak poza kwestiami sportowymi, duże zainteresowanie wzbudził baner, który pojawił się na trybunach węgierskiego stadionu.

„Anti-LMBTQ”

Kibice wnieśli i rozciągnęli podczas meczu transparent z napisem „Anti-LMBTQ”. Mimo, że nie był on wielkich rozmiarów, to był dobrze widoczny na trybunach i nie umknął uwadze postępowców śledzących rzekomą homofobię.

"ANTILMBTQ" Ha beviszik a politikát a stadionba, akkor a válasz sem marad el… pic.twitter.com/wh7dekaZU4 — Bede Zsolt (@BedeZsolt2) June 16, 2021

W mediach wybuchła burza, a organizacja FARE (Football Against Racism in Europe), która zajmuje się m.in. śledzeniem przejawów rzekomej dyskryminacji na stadionach, złożyła w tej sprawie raport do UEFA.

– To polityczne działania we wsparciu dla rządu, który właśnie zatwierdził prawo rozumiane jako marginalizujące społeczność LGBTQ. W tym przypadku pogląd w sprawie rządu i związku piłkarskiego są nie do odróżnienia – mówi cytowana przez „The Guardian” Piara Powar, dyrektor FARE.

– To świetnie pokazuje, w jakim miejscu są Węgry jako państwo. Nie powinien to być właściwy obrazek dla międzynarodowego turnieju – dodaje.

Niezadowolenie FARE wywołało także to, że podczas meczu towarzyskiego z Irlandią, Węgierscy kibice wygwizdali piłkarzy klęczących przed Murzynami. Pisaliśmy o tym:

Źródło: The Guardian/sport.pl/nczas.com