Półtora roku od wybuchu pandemii. Jak dziś wygląda chińskie Wuhan? [FOTO]

13 czerwca na stadionie w Wuhan odbyła się ceremonia zakończenia roku szkolnego Central China Normal University (CCNU). Na trybunach zasiadło 14 tys. studentów i członków ich rodzin.

Na publikowanych zdjęciach widać, że nikt nie nosi masek, nikt nie zachowuje społecznego dystansu. Po pandemii nie ma właściwie śladu.

W uroczystości brali udział także studenci, którzy skończyli naukę w 2020 roku. Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość przeniesiono na późniejszy termin.

Sytuacja w Chinach ma być opanowana. Rząd chwali się, że koronawirus jest pod kontrolą. W ostatnich dniach wykrywano tylko po kilkanaście przypadków zakażeń, a i to głównie u osób przyjeżdżających z zagranicy.

W Europie, gdzie nadal obowiązuje wiele ograniczeń dotyczących masowych imprez, zdjęcia tłumów w Wuhan mogą wywoływać niemal szok.

LOOK: Nearly 9,000 graduates, including more than 2,000 students who couldn't attend the graduation ceremony last year due to the COVID-19 pandemic, attended a graduation ceremony at Central China Normal University in Wuhan, China.

