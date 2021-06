Dziś urodziny obchodzi prezes Jarosław Kaczyński. Rychłego przejścia na polityczną emeryturę!

Dziś, 18 czerwca, swoje 72 urodziny obchodzi prezes Prawa i Sprawiedliwości – Jarosław Kaczyński. Życzymy politykowi, by jak najszybciej mógł cieszyć się emeryturą w towarzystwie swoich kotów. To znaczy polityczną emeryturą, bo na emeryturze prezes już jest…



Jarosław Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku. Prezes PiS ma 72 lata, a tego, co przeżył – starczyłoby na kilka życiorysów.

Urodził się w głębokim PRL-u i to właśnie w komunizmie spędził większą część swojego życia. W dzieciństwie miał krótki epizod aktorski – wraz z bratem Lechem zagrali w „O dwóch takich, co ukradli księżyc” w reżyserii Jana Batorego, ekranizacji powieści pod tym samym tytułem Kornela Makuszyńskiego.

Jak był trochę starszy to działał opozycji demokratycznej. Jak prężnie działał? Trudno to ocenić. Wiadomo, że 13 grudnia 1981 roku, gdy wprowadzono stan wojenny, spał długo – do południa. Sam to przyznaje w swojej wydanej w 2016 roku książce „Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC” (Zysk i S-ka).

– Nieświadomy niczego spałem długo – przyznaje w publikacji prezes PiS.

W tzw. „wolnej Polsce” Kaczyński dalej udzielał się politycznie – często ze sporymi osiągnięciami. Senator I kadencji (1989–1991), poseł na Sejm I, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji (1991–1993, od 1997). Od czasu wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów parlamentarnych w 2015 roku, będąc posłem na Sejm RP, a następnie wicepremierem, jest uważany za jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce.

Trochę tego jest. Niektórzy mogliby wręcz powiedzieć, że jest już wystarczająco i najwyższy czas na emeryturę. Na szczęście widzi to prawdopodobnie nawet sam Kaczyński, bo coraz częściej porusza ten temat w wywiadach.

My również życzymy „naczelnikowi” by jak najszybciej mógł cieszyć się rzeczoną emeryturą. Mógłby do niej przekonać też kilku wiekowych polityków ze swojej partii. Prezes mógłby sobie w końcu odetchnąć i Polacy również…