EURO 2020. Czerczesow jak SZEF. Trener Rosji zaskoczył na konferencji prasowej [VIDEO]

Trener reprezentacji Rosji Stanisław Czerczesow obala wszelkie schmaty. Przed milionami widzów otworzył butelkę coca-coli w oryginalny sposób. Tak, jak mężczyźni otwierają piwo.

Czerczesow, zanim objął reprezentację Rosji, prowadził Legię Warszawa. Już wtedy dał się poznać jako nietuzinkowa osobowość, gość nie do podrobienia. Kibice skoczyliby za niego w ogień.

Na konferencji prasowej po meczu EURO Rosja – Finlandia (1:0) Czerczesow wystąpił ze smyczą Legii Warszawa. Wykonał także nietypowy gest, o którym mówi się znacznie więcej niż o jego pomeczowych wypowiedziach.

Czerczesow otwiera coca-colę

Czerczesow, słuchając pytania dziennikarza, wziął dwie butelki coca-coli i… otworzył jedną o drugą. To znany sposób przede wszystkim wśród Słowian na otwieranie piwa.

Wielu zastanawia się, czy nie była to przy okazji szpila wbita w Cristiano Ronaldo. Portugalski gwiazdor kilka dni wcześniej schował butelki coca-coli i namawiał, by pić wodę, bo jest zdrowsza. Był za to krytykowany, gdyż coca-cola to jeden ze sponsorów EURO, a co za tym idzie koncern pośrednio płaci pieniądze samemu Ronaldo.

Z komentarzy w sieci wynika, że wielu kibiców i obserwatorów (niekoniecznie z Polski) było zaskoczonych sposobem otwarcia butelki przez Czerczesowa. Widać jednak, że rosyjski trener z niejednego pieca jadł chleb. Czy czymś jeszcze zaskoczy podczas EURO? Może następnym razem otworzy butelkę oczodołem?