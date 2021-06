EURO 2020. Zakpił z Ronaldo i Pogby. Ukrainiec dał popis na konferencji prasowej [VIDEO]

Po wygranym meczu z Macedonią Północną 2:1, w którym Jarmolenko strzelił jedną z bramek, Ukrainiec tryskał humorem. Podczas konferencji prasowej zdobył się na zaskakujący gest.

Ukraina po minimalnej przegranej z Holandią w pierwszej kolejce fazy grupowej, w drugim meczu pokonała Macedonię Północną 2:1.

Ukraińcy prowadzili do przerwy już 2:0 i losy spotkania wydawały się przesądzone. W drugiej połowie Macedończycy z północy strzelili bramkę, ale na nic więcej nie było ich stać.

To zwycięstwo znacznie przybliżyło Ukrainę do awansu do 1/8 finału. W ostatniej kolejce niebiesko-żółtych czeka decydujące starcie z Austrią, w którym obu drużynom może wystarczyć remis.

Na pomeczowej konferencji prasowej pojawił się strzelec jednej z bramek dla Ukrainy Andrij Jarmolenko, który zdecydował się odpowiedzieć na zachowanie Cristiano Ronaldo i Paulo Pogby.

Reprezentanci Portugalii i Francji podczas swych konferencji prasowych usunęli ze stolika produkty sponsorów. Ronaldo odstawił butelki Coca-Coli, i dodał „pijcie wodę”, a Pogba odstawił butelkę piwa bezalkoholowego Heineken.

Tą sprawą zajęła się UEFA. W oficjalnym oświadczeniu przypomniano drużynom biorącym udział w turnieju, że sponsorzy „są integralną częścią turnieju”. Zawodnicy uniknęli jak na razie kary ze strony organizacji.

Zupełnie inaczej postąpił reprezentant Ukrainy, Andrij Jarmolenko, który postanowił przysunąć do siebie produkty sponsorów turnieju.

– Widziałem, jak Ronaldo odstawiał Coca Colę. Ja zestawię Coca Colę obok Heinekena na jednym stole. Skontaktujcie się ze mną! – powiedział tryskający humorem po wygranej Jarmolenko.

Yarmolenko has joined in on the Coca Cola & Heineken bottle banter

He’s down for some new sponsorship deals

‘I’mma put Coca Cola and Heineken together on the table – do get in touch with me, fellas’

😂😂😂😂 pic.twitter.com/0sVJJQn6R9

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 17, 2021