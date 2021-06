Niedźwiedź wdarł się do bazy sił zbrojnych. Cztery osoby ranne [VIDEO]

Chwile grozy przeżyli mieszkańcy Sapporo w Japonii. Po ulicach miasta biegał olbrzymi niedźwiedź brunatny.

Zajście zostało zarejestrowane i opublikowano w sieci. Na nagraniu widać jak niedźwiedź biegnie wzdłuż ulicy, a następnie… forsuje bramę bazy Japońskich Sił Samoobrony.

W wyniku ataku niedźwiedzia na japońską bazę ranny został jeden z żołnierzy. Wcześniej do szpitala zabrano inną osobę, którą niedźwiedź zaatakował od tyłu.

Telewizja NHK poinformowała, że w sumie ranne są cztery osoby. Jedna z nich to 40-latek, któremu drapieżnik złamał żebro.

Wśród rannych są dwie osoby w wieku powyżej 70 i 80 lat. Czwartą ofiarą jest najpewniej widziany na nagraniu żołnierz (telewizja nie podała jego danych).

Rajd niedźwiedzia przez miasto wywołał paraliż. Zamknięto szkoły i odwołano loty na miejscowe lotnisko.

Rzecznik rządu Katsunobu Katō zaapelował do mieszkańców o czujność. „Urzędnicy z miasta Sapporo, policja Hokkaido, lokalne stowarzyszenie łowieckie i inne zainteresowane agencje przybyły na miejsce. Koordynują wysiłki w celu schwytania niedźwiedzia brunatnego lub, jeśli uznają to za konieczne, odstrzelenia go” – powiedział Kato.

A photo on twitter of a close encounter with the bear: https://t.co/mGV9cXUxkb

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) June 18, 2021