Znany dziennikarz szokuje. Antyszczepionkowców chce wrzucać do jaskini, a wolność zwracać tylko zaszczepionym

Premier Boris Johnson ogłosił, że nowa mutacja koronawirusa Delta jest na tyle niepokojąca, że zniesienie wszystkich obostrzeń, zapowiadane szumnie na 21 czerwca jako „Dzień Wolności Anglii”, w tym momencie nie jest możliwe.

Nowy termin zniesienia restrykcji Johnson wyznaczył na 19 lipca. Przy okazji nie wykluczył, że w okresie jesiennym, jeśli nowe mutacje będą „wygrywały” ze szczepionkami, możliwy jest kolejny lockdown.

Wyrzucony niedawno z telewizji ITV za krytykowanie Meghan Markle publicysta i telewizyjny showman Piers Morgan jest wściekły z takiego obrotu spraw, czemu wyraz dał w mediach społecznościowych.

„Popieram lockdown jako jedyny sposób na powtrzymanie COVID-19 w przypadku, gdy nie mamy wydajnych systemów testujących oraz szczepionek. Ale aktualnie mamy obie te rzeczy, więc w osoby w pełni zaszczepione powinny odzyskać wolność 19 lipca„ – napisał na Twitterze.

I've supported lockdowns as the only way to suppress covid without efficient testing systems or vaccines.

But now we have both, fully vaccinated people should get their freedom back again from July 19.

— Piers Morgan (@piersmorgan) June 21, 2021