EURO 2020. Boniek zabrał głos po odpadnięciu Polaków. W internecie zawrzało

Były piłkarz i trener polskiej reprezentacji Zbigniew Boniek zabrał głos po tym, jak Polacy odpadli z EURO 2020. Po wpisie prezesa PZPN w internecie zawrzało. Niektórzy użytkownicy sieci sugerują, że mógł to być sarkazm.

Polacy przegrali ze Szwecją 3:2 i tym samym pożegnali się z mistrzostwami Europy.

Polska na EURO 2020

Mecz otwarcia Polacy przegrali ze Słowacją z wynikiem 2:1. To stawiało ich w trudnym, ale nie beznadziejnym położeniu. W „meczu o wszystko” biało-czerwoni zmierzyli się z Hiszpanią. Spotkanie zakończyło się „zwycięskim remisem” 1:1. Polacy wciąż byli w grze.

Szansą na wyjście z grupy było zwycięstwo ze Szwecją. Polakom jednak nie udało się tego dokonać. Przegrali 3:2.

Wpis Bońka

„Dziękuje wszystkim. Za rok następna wielka impreza, zróbcie wszystko, żeby na niej być” – napisał na Twitterze siedzący od 2012 roku w fotelu prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.

„Piękny sarkazm i gratuluję dobrego samopoczucia” – napisał Rafał Dudkiewicz.

Piękny sarkazm i gratuluję dobrego samopoczucia. — Rafal Dudkiewicz (@RafalDudkiewic1) June 23, 2021

„Może zacznijcie inwestować w tory do wyścigów samochodowych i driftu to więcej pożytku będzie niż z tych gwiazdeczek telefonów komórkowych i szczepień co jak przyjdzie grać drużynowo to nic nie potrafią” – sugerował ironicznie Covidtrix1984.

Może zacznijcie inwestować w tory do wyścigów samochodowych i driftu to więcej pożytku będzie niż z tych gwiazdeczek telefonów komórkowych i szczepień co jak przyjdzie grać drużynowo to nic nie potrafią. — Covidtrix1984 (@mroszcz39) June 23, 2021

Przy tak rozpoczętych eliminacjach mocno sobie utrudniliśmy. — Łukasz Olkowicz (@LukaszOlkowicz) June 23, 2021

Źródło: Twitter