Kolejny polityk ucieka z PO. Przechodzi do PSL

Do klubu Koalicji Polskiej dołączy senator Kazimierz Michał Ujazdowski (PO-KO). Wcześniej do ludowców dołączył wyrzucony z PO Ireneusz Raś. O transferze w programie „Graffiti” na Polsat News poinformował Marek Biernacki.

Marek Biernacki, były szef MSW i poseł klubu Koalicji Polskiej, zapowiedział w „Graffiti” na Polsat News, że jego formacja poszerzy się o senatora Koalicji Obywatelskiej.

– Będzie efekt śnieżnej kuli, będziemy się zwiększać, będziemy zwiększać swoją aktywność i poparcie społeczne – powiedział polityk.

– To nie jest tajemnicą, że do nas przystąpi Kazimierz Michał Ujazdowski, tak samo Ireneusz Raś zgłosił akces do naszego klubu wyrzucony z klubu Platformy Obywatelskiej – powiedział Biernacki.

– Nam nie chodzi o transfery. Nam chodzi o to, żeby budować pewne środowiska polityczne, które będą z nami współpracowały. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę – dodał.

– Celem Koalicji Polskiej, PSL-u i pozostałych partnerów jest budowa silnego centrum w Polsce. Uważam, że to silne centrum jest potrzebne – powiedział Biernacki.

– O to chodzi Platformie i PiS-owi, żeby był podział, polaryzacja. Ta wojna, która istnieje jest na rękę i Platformie i PiS-owi – wyjaśnił.

– Nam zależy na tym, żeby polskie społeczeństwo miało wybór, na dziś tego wyboru nie ma – stwierdził.

Źródło: Polsat News