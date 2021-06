Nie tylko ubogacają, ale i uzdrawiają. Lekarz imigrant sprzedawał fałszywe testy i certyfikaty

Szwedzka policja poszukuje lekarza imigranta kierującego grupa oszustów, która sprzedała ponad 100 tysięcy testów z fałszywymi wynikami. Oszuści handlował tez zaświadczeniami o byciu niezarażonym.

Hammad Al-Saaid prowadził w Szwecji sieć gabinetów lekarskich które zajmowały się m.in przeprowadzaniem testów na obecność koronawirusa. Sieć zwana Doctor Group inkasowała 500 koron szwedzkich (ok. 220 zł) za jeden test PCR. Testy kupiło co najmniej 100 tysięcy Szwedów. Jak się okazało wszystkie wyniki były fałszywe, bo oszuści w ogóle nie analizowali pobranych próbek. W niektórych gabinetach nie mieli nawet odpowiedniej aparatury pozwalającej wykryć koronawirusa. Wszystkie wyniki były zmyślane. W niektórych gabinetach wyniki były zawsze negatywne.

Tylko na tym procederze Hammad Al-Saaid zainkasował 50 mln koron – ok. 22 milionów złotych. Dodatkowym źródłem zarobków był handel certyfikatami, iż nie jest się zarażonym. To pozwalało na podróże międzynarodowe. Certyfikat kosztował 2 razy drożej niż test – 1000 koron (ok. 440 zł).

Jak podaje „Expressen”, szwedzka policja przeprowadziła nalot na co najmniej pięć nieruchomości w rejonie Sztokholmu związanych z Doctor Group, z których kilka zostało zabitych deskami i wymagało wejścia ślusarzy. Policja znalazła jednak sprzęt medyczny w głównym laboratorium Doctor Group na przedmieściu Sztokholmu w Kista. Prokurator Alexandra Bittner powiedziała, że wydano nakaz aresztowania 33-letniego Hammada Al-Saaida, a także dwóch innych osób. Trzech podejrzanych zostało już zatrzymanych.