Seryjny samobójca w akcji, czy plan genialnego umysłu? Tajemniczy wpis na Instagramie Johna McAffe tuż po jego śmierci

John McAffe został znaleziony martwy w celi w środę popołudniu. Urodzony w Wielkiej Brytanii geniusz komputerowy miał odebrać sobie życie, po tym jak hiszpański Sąd Najwyższy zgodził się na jego ekstradycję do USA.

McAffe został znaleziony w celi przez strażników więziennych. Mimo prowadzonej przez więzienną służbę medyczną resuscytacji nie udało się go uratować.

Kilka minut po tym, jak media opublikował informacje o jego śmierci, na Instagramie bogacza pojawiła się grafika z literą Q. pojawiło się już kilka ciekawych teorii w tej sprawie.

Jedna teoria, głosi, że tajemniczy QAnon ma mieć informacje na temat różnych praktyk najbogatszych osób na świecie. Mowa tu m.in. o pedofilii, poważnych przestępstwach i globalistycznych spiskach.

Wciąż nie wiadomo, kto dodał wpis. Warto tu jednak nadmienić, że John McAffe zbił fortunę na zabezpieczeniach komputerów i sieci – trudno więc uwierzyć, że mógłby to zrobić jakiś haker-amator.

Obecnie konto McAffe’go jest „niedostępne”. Najprawdopodobniej zostało usunięty po tym incydencie.

Druga teoria mówi, że tajemniczy obrazek z literą Q był kodem heksadecymalnym do prywatnego portfela z kryptowalutą Ethereum. Po śmierci McAfeego portfel miał się uaktywnić.

Etherscan wallet named >EPSTEIN with the tracker ID WHACKD wakes up after being asleep. Starts sending unknown addresses.

McAfee may not be bluffing about a deadman’s switch. pic.twitter.com/xSuUBQBf5A

