Nic ich nie przekona. Kraska: odnotowujemy spadki zakażeń – to NIE powinno nas uspokajać

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznaje, że polscy laboranci wykrywają coraz mnie zakażeń koronwirusem. Twierdzi jednak, że nie jest to argument za tym, by się „uspokoić”.

– Rzeczywiście dzisiejsze dane epidemiologiczne świadczą o tym, że tych nowych przypadków jest coraz mniej. Tydzień do tygodnia odnotowujemy spadki nowych zakażeń, ale to nie powinno nas uspokajać. Widzimy, że w wielu krajach, także europejskich, w tej chwili nowa mutacja, która się pojawiła, czyli mutacja Delta, niestety zaczyna dominować. Mutacja Delta wypiera w Wielkiej Brytanii mutację brytyjską. Głównie dotyczy to osób, które się nie zaszczepiły – mówił Waldemar Kraska w podczas konferencji prasowej w Giżycku.

Po pierwsze, to ciekawe, co według wiceministra musiałby się stać, żeby można było już się, jak sam to ujął, „uspokoić”. Skoro wyraźny spadek zakażeń ninie daje ku temu powodów.

Po drugie, to nasz wiceminister nie jest na czasie, bo mutacja delta jest już passé, o czym pisaliśmy: